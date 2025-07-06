Bolu Göynük'te Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları başlatıldı. Yangın, ilçeye bağlı Karaardıç köyü yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi.

Yangını öğrenen yetkililer, ihbar üzerine Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile birlikte hava aracı gönderdi. Ekiplerin alevlere hem havadan hem de karadan müdahalesi sürüyor.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınabilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirtirken, bölgedeki sıcak hava ve rüzgar koşullarının yangını zorlaştırdığı ifade ediliyor.

Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Bolu'nun Göynük ilçesinde, Karaardıç köyü yakınlarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları başlatıldı.