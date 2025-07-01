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Bolu Göynük'teki Orman Yangınında 35 Hektar Ziyan Oldu

Bolu Göynük'te çıkan orman yangınında 35 hektarlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 10:14
Bolu Göynük'teki Orman Yangınında 35 Hektar Ziyan Oldu

Bolu Göynük'te Orman Yangını: 35 Hektar Yandı

Bolu'nun Göynük ilçesinde 28 Haziran'da başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın sonucu 35 hektarlık bir alan ciddi şekilde zarar gördü.

Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

Yangının çıktığı Çatacık köyü ve Sünnet Gölü mevkisinde, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Yapılan ilk incelemelerde 35 hektarlık orman alanının tahrip olduğu belirlendi.

Soruşturma ve Yeniden Ağaçlandırma Planları

Yangının çıkış nedenini araştırmak üzere bir soruşturma başlatıldı. Ayrıca, zarar gören alanın yeniden ağaçlandırılması için planlamalar yapılacağı öğrenildi.

Yoğun Mücadele ile Yangın Kontrol Altına Alındı

28 Haziran saat 15.29'da çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde 4 helikopter, 27 arazöz, 9 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı, 11 hizmet aracı ve çok sayıda personelle hızlı bir müdahale gerçekleştirildi. Yoğun çalışmalar sonucunda alevler, gece saatlerinde kontrol altına alındı.

Yangında zarar gören alan, orman ekipleri tarafından havadan görüntülendi. Yangın, bölge halkına ve doğaya büyük bir zarar verdi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıktıktan sonra havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangında zarar...

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıktıktan sonra havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangında zarar gören 35 hektarlık alan havadan görüntülendi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıktıktan sonra havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangında zarar...

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıktıktan sonra havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangında zarar gören 35 hektarlık alan havadan görüntülendi.

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