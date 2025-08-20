Bolu Mengen'de orman yangını kısmen kontrol altına alındı

GÜNCELLEME 3

Kıyaslar köyü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına, ihbar üzerine Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye personeli sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere karşı hem karadan hem de havadan müdahale ederek yangının söndürülmesi için çalışma başlattı. Bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Tedbir amaçlı kapatılan Mengen-Devrek kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Vali Abdulaziz Aydın'ın açıklaması

Bölgede incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi alan Vali Abdulaziz Aydın, yangının enerjisinin düşürüldüğünü ve kısmen kontrol altına alındığını belirtti. Aydın, Valilik koordinasyonunda 5'i Orman Genel Müdürlüğü, 2'si Jandarma Genel Komutanlığına ait olmak üzere toplam 7 helikopter, 57 araç ve 200'e yakın personel ile müdahalenin sürdüğünü kaydetti.

Aydın, ekiplerin sabaha kadar hem soğutma hem de karadan tarama çalışması yürüteceğini, yangının herhangi bir yerleşim yerine sirayet etmediğini ve söndürme çalışmalarında kimsenin yaralanmadığını ifade etti. Yangının 20 hektarlık alanda etkili olduğu bildirildi.

Vali Aydın, sabah saatlerinde de helikopter destekli çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Bolu'nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.