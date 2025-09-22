Bolu Mudurnu Ekinören'de Ev Yangını: 85 Yaşındaki Çift Hayatını Kaybetti

Bolu'nun Mudurnu ilçesi Ekinören köyünde çıkan yangında, Necati ve Ziyaver Karaman (85) yaşamını yitirdi; itfaiye ve jandarma müdahale etti.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 10:23
İlçeye bağlı Ekinören köyünde meydana gelen yangın, iki katlı bir evi küle çevirdi. Olayda Necati Karaman (85) ve Ziyaver Karaman (85) hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

İki katlı evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye ekipler sevk edildi.

Müdahale ve İnceleme

Olay yerine Mudurnu ve Taşkesti belediyelerine bağlı itfaiye erleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve jandarma ekipleri intikal etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü ve evde yapılan incelemede çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sonrası

Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma sürüyor.

