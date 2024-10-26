Bolu'nun Turizm Potansiyeli Artıyor

Bolu Ziyaretçi Sayısında Rekor Kırıyor

Bolu, Yedigöller, Abant ve Gölcük gibi doğal güzellikleri ile son 9 ayda 1 milyon 739 bin 979 kişi tarafından ziyaret edildi. Ormanlarla kaplı olan bu şehrimiz, doğaseverler için adeta bir cennet niteliği taşıyor.

Doğaseverlerin Gözdesi: Bolu

Bolu'nun %65'i ormanlarla kaplı ve bu güzellikler arasında yer alan Yedigöller Milli Parkı, Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği mekanlar arasında. 2023 yılının ocak-eylül döneminde bu parklar toplam 1 milyon 739 bin 979 kişi tarafından ziyaret edildi.

Turizm Potansiyelini Artırmak İçin Çalışmalar Devam Ediyor

İbrahim Emre Gürsoy, Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü, yaptığı açıklamada, Ankara ve İstanbul arasında yer alan Bolu'nun eşsiz bir doğa potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Gürsoy, "Yılda ortalama 2 milyon ziyaretçi ağırlıyoruz; ancak bu rakam, potansiyelimize kıyasla yeterli değil. Bu sayıyı daha da yukarı çıkarmak için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz," şeklinde konuştu.

Hedef 2025: 2,5 Milyon Ziyaretçi

Bolu'da toplam 10 bin 26 yatak kapasiteli 157 turizm tesisi bulunuyor ve yeni yatırımlarla bu sayının artması planlanıyor. Gürsoy, "Bu yıl ziyaretçi sayımızı 2 milyonu geçmeyi hedefliyoruz ve 2025'te bu rakamı 2,5 milyon ziyaretçi ve 1,5 milyon konaklama ile yükseltmeyi planlıyoruz," diye belirtti.

Geceleme Sayısını Artırma Hedefi

Gürsoy ayrıca, Bolu'da ortalama geceleme sayısının kişi başına 1,7 olduğunu, bu sayıyı 2 üzerine çıkarma hedefinde olduklarını açıkladı. "Bu, sahil bölgesindeki yabancı turistlerin daha fazla konaklamasından kaynaklanıyor. Bunu, 2025 yılındaki çalışmalarımızla gerçekleştirmek istiyoruz," dedi.

Gelecek Vizyonu: Gastronomi ve Olta Balıkçılığı

Bolu, tüm turizm çeşitlerine öncelik vererek, yakında gastronomi turizmi ve olta balıkçılığı turizmi alanında da projeler geliştirmeyi planlıyor. Gürsoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği halinde yurt içinden ve yurt dışından temsilcileri ağırlamayı amaçlıyoruz. 2025 yılı Bolu'nun yılı olacak!" ifadelerini kullandı.

"Tabiatın kalbi" olarak adlandırılan, Yedigöller, Abant ve Gölcük gibi tabiat ve milli parkları bünyesinde barındıran Bolu'yu, 9 ayda 1 milyon 739 bin 979 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

"Tabiatın kalbi" olarak adlandırılan, Yedigöller, Abant ve Gölcük gibi tabiat ve milli parkları bünyesinde barındıran Bolu'yu, 9 ayda 1 milyon 739 bin 979 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.