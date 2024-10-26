DOLAR
34,28 0,05%
EURO
36,96 0,12%
ALTIN
3.027,61 -0,05%
BITCOIN
2.300.253,29 -0,2%

Bolu'nun Turizm Potansiyeli Artıyor

Bolu, 2023'ün ilk 9 ayında 1.7 milyon ziyaretçi ile dikkat çekti. İl, doğa turizmi için yeni hedefler belirliyor.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 11:09
Bolu'nun Turizm Potansiyeli Artıyor

Bolu Ziyaretçi Sayısında Rekor Kırıyor

Bolu, Yedigöller, Abant ve Gölcük gibi doğal güzellikleri ile son 9 ayda 1 milyon 739 bin 979 kişi tarafından ziyaret edildi. Ormanlarla kaplı olan bu şehrimiz, doğaseverler için adeta bir cennet niteliği taşıyor.

Doğaseverlerin Gözdesi: Bolu

Bolu'nun %65'i ormanlarla kaplı ve bu güzellikler arasında yer alan Yedigöller Milli Parkı, Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği mekanlar arasında. 2023 yılının ocak-eylül döneminde bu parklar toplam 1 milyon 739 bin 979 kişi tarafından ziyaret edildi.

Turizm Potansiyelini Artırmak İçin Çalışmalar Devam Ediyor

İbrahim Emre Gürsoy, Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü, yaptığı açıklamada, Ankara ve İstanbul arasında yer alan Bolu'nun eşsiz bir doğa potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Gürsoy, "Yılda ortalama 2 milyon ziyaretçi ağırlıyoruz; ancak bu rakam, potansiyelimize kıyasla yeterli değil. Bu sayıyı daha da yukarı çıkarmak için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz," şeklinde konuştu.

Hedef 2025: 2,5 Milyon Ziyaretçi

Bolu'da toplam 10 bin 26 yatak kapasiteli 157 turizm tesisi bulunuyor ve yeni yatırımlarla bu sayının artması planlanıyor. Gürsoy, "Bu yıl ziyaretçi sayımızı 2 milyonu geçmeyi hedefliyoruz ve 2025'te bu rakamı 2,5 milyon ziyaretçi ve 1,5 milyon konaklama ile yükseltmeyi planlıyoruz," diye belirtti.

Geceleme Sayısını Artırma Hedefi

Gürsoy ayrıca, Bolu'da ortalama geceleme sayısının kişi başına 1,7 olduğunu, bu sayıyı 2 üzerine çıkarma hedefinde olduklarını açıkladı. "Bu, sahil bölgesindeki yabancı turistlerin daha fazla konaklamasından kaynaklanıyor. Bunu, 2025 yılındaki çalışmalarımızla gerçekleştirmek istiyoruz," dedi.

Gelecek Vizyonu: Gastronomi ve Olta Balıkçılığı

Bolu, tüm turizm çeşitlerine öncelik vererek, yakında gastronomi turizmi ve olta balıkçılığı turizmi alanında da projeler geliştirmeyi planlıyor. Gürsoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği halinde yurt içinden ve yurt dışından temsilcileri ağırlamayı amaçlıyoruz. 2025 yılı Bolu'nun yılı olacak!" ifadelerini kullandı.

"Tabiatın kalbi" olarak adlandırılan, Yedigöller, Abant ve Gölcük gibi tabiat ve milli parkları...

"Tabiatın kalbi" olarak adlandırılan, Yedigöller, Abant ve Gölcük gibi tabiat ve milli parkları bünyesinde barındıran Bolu'yu, 9 ayda 1 milyon 739 bin 979 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

"Tabiatın kalbi" olarak adlandırılan, Yedigöller, Abant ve Gölcük gibi tabiat ve milli parkları...

"Tabiatın kalbi" olarak adlandırılan, Yedigöller, Abant ve Gölcük gibi tabiat ve milli parkları bünyesinde barındıran Bolu'yu, 9 ayda 1 milyon 739 bin 979 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?
2
MEB'den Cumhuriyet Bayramı Kutlama Genelgesi
3
İran, İsrail Saldırılarında İki Askerini Kaybetti
4
Denizli'de Orman Yangınına Müdahale Sürüyor
5
Adnan Oktar Davasında Müsadere Kararları Alındı
6
Kocaeli Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 35 Tutuklama
7
İsrail Ana Muhalefet Lideri, İran Saldırısını Eleştirdi

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi