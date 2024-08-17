Bolu Orman Yangınına Mücadele Devam Ediyor

Bolu'daki Orman Yangınında Müdahale Çalışmaları

Bolu'nun Göynük ilçesinde başlayan orman yangınına müdahale çalışmaları, bölge halkı tarafından büyük bir merakla takip ediliyor.

Yangınla Mücadele Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

Yangının çıktığı Bekirfakılar köyü mevkisinde, öğle saatlerinde alevler yükselmeye başladı. Yangın söndürme çalışmalarında Bolu ve çevre illerden 12 helikopter, 138 arazöz, 245 araç ve iş makinesi ile birlikte toplam 1357 personel görev alıyor.

Bölge Halkının Duyguları

Ayvatlar Mahallesi'nde yangın söndürme çalışmalarını izleyen 72 yaşındaki Beyazettin Sağlamöz, "Ekipler çalışıyorlar, hepsinden Allah razı olsun. Devletin, milletin ellerine sağlık" ifadelerini kullandı. Yangın nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirten Sağlamöz, daha önce bu büyüklükte bir yangınla karşılaşmadıklarını dile getirdi.

Tahliye ve Dayanışma

Sifyanlar köyünden 35 yaşındaki Mustafa Tuncer ise rüzgarın etkili olduğunu ve köylerine tehdit oluşturduğunu belirtti. Tuncer, "Ters yönde ilerlese köyümüz tarafına gelecekti. Biz de telaşla ekiplere yardımcı oluyoruz" diyerek durumu ifade etti. Ayrıca, kadınların hazırladığı yiyecekleri orman işçilerine ikram ettiklerini ve tahliye edilenlere kucak açtıklarını belirtti. Tuncer, "Çok şükür şu an yangının yoğun etkisi geçmiş durumda. Allah'ın izniyle yakın zamanda bu yangın mücadelemiz bitecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda önceki gün öğle saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmalarına Bolu ve çevre illerden 12 helikopter, 138 arazöz ile 245 araç ve iş makinesiyle devam ediliyor.

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda önceki gün öğle saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmalarına Bolu ve çevre illerden 12 helikopter, 138 arazöz ile 245 araç ve iş makinesiyle devam ediliyor.