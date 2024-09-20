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Bölücü Terör Örgütünden Kaçan Terörist Teslim Oldu

Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın barınma alanlarından kaçan bir teröristin teslim olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 11:07
Bölücü Terör Örgütünden Kaçan Terörist Teslim Oldu

Bölücü Terör Örgütünden Teslim Olma Süreci

Milli Savunma Bakanlığı, bölücü terör örgütü PKK'nın barınma alanlarından kaçan bir teröristin teslim olduğunu duyurdu.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başarılı Operasyonları

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya yönelik operasyonlarının artan bir şiddet ve tempoda devam ettiği belirtildi. Ayrıca, örgütteki çözülmelerin hızlandığına dikkat çekildi.

Başkale'deki Teslim Olma Olayı

Başkale'deki hudut karakoluna teslim olan PKK'lı terörist, örgütün barınma alanlarından kaçmayı başardı. Bu olay, terörle mücadeledeki başarılı operasyonların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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