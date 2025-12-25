DOLAR
Bolvadin'de Halk Günü: Kaymakam Hasan Hüsnü Türker Vatandaşları Dinledi

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamlığı'nın Aralık ayı halk gününde vatandaşlar dilek, şikayet ve taleplerini Kaymakam Hasan Hüsnü Türker'e iletti.

Bolvadin'de halk günü buluşması

Vatandaşlar taleplerini Kaymakam Türker'e iletti

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamlığı tarafından düzenlenen halk günü toplantısında, ilçe sakinlerinin sorunları dinlenerek çözüm yolları ele alındı.

Toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, İlçe Kaymakamımız Hasan Hüsnü Türker'in kaymakamlık makamında gerçekleştirdiği halk gününde vatandaşların dilek, şikayet ve taleplerini dinlediği belirtildi.

Açıklamada yer alan ifadeler şu şekilde: "İlçe Kaymakamımız Hasan Hüsnü Türker, kaymakamlık makamında gerçekleştirdiği halk gününde vatandaşların dilek, şikayet ve taleplerini dinledi. Kaymakamımız Aralık ayında halk günü münasebetiyle vatandaşlarımızın dilek ve temennilerini dinledik. Hemşehrilerimizin talep ve ihtiyaçlarını imkanlarımız doğrultusunda ve hukuk çerçevesinde karşılamaya çalışacağız. Devlet milletine hizmet ederek birlik ve beraberliğini pekiştirecektir".

Yetkililer, vatandaşların ilettiği taleplerin değerlendirilip, mevcut imkânlar ve yasal çerçeve doğrultusunda çözüme kavuşturulacağının altını çizdi.

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

