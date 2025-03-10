Bomba İhbarı Nedeniyle Air India Uçağı Mumbai'ye Dönmek Zorunda Kaldı

Air India'nın New York seferi sırasında tuvalette bulunan bomba ihbarı notu nedeniyle uçak Mumbai'ye geri döndü.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 13:10
Bomba İhbarı Nedeniyle Air India Uçağı Mumbai'ye Dönmek Zorunda Kaldı

Bomba İhbarı Uçuşu Tehdit Etti

Hindistan merkezli Air India hava yolu şirketine ait yolcu uçağı, ABD seferi sırasında uçak tuvaletinde bulunan "bomba ihbarı" içeren not nedeniyle Mumbai'ye geri dönmek zorunda kaldı.

Uçuş Bilgileri

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, AI119 sefer sayılı uçak, Mumbai'den New York kentine gitmek üzere havalandı. Uçuş sırasında tuvalette bulunan bomba ihbarı notunun ardından güvenlik protokollerine uygun şekilde geri dönüş kararı alındı.

Güvenlik Önlemleri Artırılıyor

Hindistan hükümeti, asılsız ihbar yapanların "uçuşa yasaklılar" listesine alınması ve uçaklardaki hava polislerinin sayısının artırılması gibi çeşitli güvenlik önlemleri almayı planlıyor.

Uçuş Ertelendi

Uçağın detaylı bir şekilde incelendiği ve durumun kontrol altında olduğu belirtilerek, uçuşun yarına ertelendiği açıklandı. Bu olayın ardından daha önce de, 2024 yılı içinde benzer bomba ihbarları sonucu bazı Hindistan merkezli hava yolu şirketlerine ait uçakların seferleri durdurulmuş veya acil iniş yapmak zorunda kalmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Mart Aylık Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı: 6,2 Milyar TL Destek

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuzey Denizi'nde Petrol Tankeri ve Kargo Gemisi Çarpıştı, Yangın Çıktı
2
Külliye'de Ramazan: Teknoloji ve Eğlence Gençleri Buluşturuyor
3
Fas'taki Türkler, Dünya Türk İş Konseyi İftarında Buluştu
4
Beykoz Belediye Başkan Vekilliğine Özlem Vural Gürzel Seçildi
5
Bakanlıktan Çocuğunu İstismar Eden Baba ile İlgili Önemli Açıklama
6
İDDEF, 12 Bini Aşkın Öğrencisiyle Ramazanın Bereketini Yaşatıyor
7
Alfred Tropikal Siklonu Queensland'de Köpek Balıklarıyla Geliyor

Mart Aylık Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı: 6,2 Milyar TL Destek

TOKİ'den 250.000 Konut Müjdesi! Başvuru Tarihleri Ne Zaman Açıklanacak?

Sıfır Faizli Kredi Fırsatı: 55.000 TL'ye Kadar Ödeniyor

Ticaret Bakanlığı 2025 Personel Alımını Duyurdu: 988 Yeni Kadro Açılıyor!

OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar