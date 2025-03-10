Bomba İhbarı Nedeniyle Air India Uçağı Mumbai'ye Dönmek Zorunda Kaldı

Bomba İhbarı Uçuşu Tehdit Etti

Hindistan merkezli Air India hava yolu şirketine ait yolcu uçağı, ABD seferi sırasında uçak tuvaletinde bulunan "bomba ihbarı" içeren not nedeniyle Mumbai'ye geri dönmek zorunda kaldı.

Uçuş Bilgileri

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, AI119 sefer sayılı uçak, Mumbai'den New York kentine gitmek üzere havalandı. Uçuş sırasında tuvalette bulunan bomba ihbarı notunun ardından güvenlik protokollerine uygun şekilde geri dönüş kararı alındı.

Güvenlik Önlemleri Artırılıyor

Hindistan hükümeti, asılsız ihbar yapanların "uçuşa yasaklılar" listesine alınması ve uçaklardaki hava polislerinin sayısının artırılması gibi çeşitli güvenlik önlemleri almayı planlıyor.

Uçuş Ertelendi

Uçağın detaylı bir şekilde incelendiği ve durumun kontrol altında olduğu belirtilerek, uçuşun yarına ertelendiği açıklandı. Bu olayın ardından daha önce de, 2024 yılı içinde benzer bomba ihbarları sonucu bazı Hindistan merkezli hava yolu şirketlerine ait uçakların seferleri durdurulmuş veya acil iniş yapmak zorunda kalmıştı.