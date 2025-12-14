DOLAR
Bondi Plajı'ndaki Silahlı Saldırıda Can Kaybı 16'ya Yükseldi

Sydney'deki Bondi Plajı'nda silahlı saldırıda ölü sayısı 16'ya, yaralı sayısı 40'a yükseldi; iki şüpheli ile çatışma yaşandı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 23:25
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 23:25
Bondi Plajı'ndaki Silahlı Saldırıda Can Kaybı 16'ya Yükseldi

Bondi Plajı'nda Silahlı Saldırı: Can Kaybı 16'ya Yükseldi

Avustralya'nın Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda meydana gelen silahlı saldırının bilançosu ağırlaştı. NSW Polis Teşkilatı'nın açıklamasına göre olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 16 olarak açıklandı.

Son Durum

Ölenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, yaşamını yitirenlerin yaşlarının 10 ila 87 arasında olduğu bildirildi. Olayda yaralanan kişi sayısı ise toplam 40 olarak kaydedildi; bunların 2'si polis olarak açıklandı.

Şüpheliler ve Ele Geçirilen Deliller

Polisin açıklamasına göre, saldırganlarla yaşanan çatışmada 50 yaşındaki bir şüpheli vurularak öldürüldü, diğer 24 yaşındaki şüpheli ağır yaralandı ve polis korumasında hastaneye sevk edildi. Olay yerinde 3 ateşli silah ele geçirildi ve bu silahlar adli incelemeye gönderilecek.

Soruşturma ve Güvenlik Önlemleri

Polis incelemelerine devam ediyor. Bu nedenle Bondi bölgesi trafik akışına kapatıldı ve bölgede dron uçuşlarına izin verilmiyor. Yetkililer, soruşturmanın seyrine göre ek açıklamalar yapılacağını bildirdi.

