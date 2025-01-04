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Boric, Güney Kutbu'nu Ziyaret Eden İlk Amerika Kıtası Lideri Oldu

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Güney Kutbu'nun ABD üssünü ziyaret ederek tarihi bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 14:15
Boric, Güney Kutbu'nu Ziyaret Eden İlk Amerika Kıtası Lideri Oldu

Şili Devlet Başkanı Boric, tarihi ziyareti gerçekleştirdi

Güney Kutbu'ndaki ABD üssüne giden Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, burayı ziyaret eden ilk Amerika Kıtası lideri olarak tarihe geçti. BBC'nin haberine göre, Amundsen-Scott Güney Kutbu İstasyonu'nu ziyaret eden Boric, Şili'nin Antarktika'nın bir bölümü üzerindeki egemenlik iddiasını tekrar gündeme getirdi.

Boric'ten önemli açıklamalar

Boric, bu ziyaretin Şili için önemli bir "kilometre taşı" olduğunu vurgulayarak, "İlk kez bir Şili Devlet Başkanı Güney Kutbu'na gelerek ülkenin Antarktika misyonu hakkında konuştu." dedi. Ziyaretinin, özellikle iklim değişikliği ile ilgili projeler başta olmak üzere, Şili'nin bölgedeki bilimsel projelerde kilit bir rol oynama kararlılığını sergilediğini belirtti.

Antarktika'nın tarafsızlığı ve hak iddiaları

Güney Kutbu'na daha önce sadece Yeni Zelanda ve Norveç başbakanları ziyarette bulunmuştu. Şili, İngiltere, Fransa, Norveç, Avustralya, Yeni Zelanda ve Arjantin gibi pek çok ülke, Antarktika'nın bazı bölümleri üzerinde hak iddia etmektedir. 1959'da yapılan Antarktika Antlaşması, bu hükümeti ve yerli nüfusu bulunmayan kıtanın bilimsel koruma alanı olmasını ve silahsız kalmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

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