Borno'da Hava Operasyonu: 15 Boko Haram Teröristi Öldürüldü

Nijerya Hava Kuvvetleri Sambisa Ormanı'nda hedefleri vurdu

Nijerya'nın Borno eyaletinde gerçekleştirilen hava operasyonunda 15 Boko Haram teröristi etkisiz hale getirildi.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Ehimen Ejodame, yazılı açıklamasında ordunun Borno'daki Sambisa Ormanında Boko Haram hedeflerine yönelik hava operasyonu düzenlediğini bildirdi.

Ejodame, operasyonda örgütün kilit yapılarının yok edildiğini ve teröristlere önemli kayıplar verildiğini kaydetti.

Boko Haram, 2000'li yılların başından bu yana Nijerya'da faaliyet gösteriyor. Örgüt, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

2015'ten bu yana örgüt, ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi; örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarda en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.