DOLAR
41,17 0%
EURO
48,09 -0,06%
ALTIN
4.685,7 0,61%
BITCOIN
4.569.594,54 1,05%

Borno'da Hava Operasyonu: 15 Boko Haram Teröristi Öldürüldü

Nijerya Hava Kuvvetleri, Borno'daki Sambisa Ormanı'na düzenlenen hava operasyonunda 15 Boko Haram mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 12:23
Borno'da Hava Operasyonu: 15 Boko Haram Teröristi Öldürüldü

Borno'da Hava Operasyonu: 15 Boko Haram Teröristi Öldürüldü

Nijerya Hava Kuvvetleri Sambisa Ormanı'nda hedefleri vurdu

Nijerya'nın Borno eyaletinde gerçekleştirilen hava operasyonunda 15 Boko Haram teröristi etkisiz hale getirildi.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Ehimen Ejodame, yazılı açıklamasında ordunun Borno'daki Sambisa Ormanında Boko Haram hedeflerine yönelik hava operasyonu düzenlediğini bildirdi.

Ejodame, operasyonda örgütün kilit yapılarının yok edildiğini ve teröristlere önemli kayıplar verildiğini kaydetti.

Boko Haram, 2000'li yılların başından bu yana Nijerya'da faaliyet gösteriyor. Örgüt, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

2015'ten bu yana örgüt, ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi; örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarda en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

İLGİLİ HABERLER

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Orman Yangını: Yığılca Hasanlar Hecinler'de Müdahale
2
Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar
3
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
4
İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı
5
Ed Husic'ten Çifte Vatandaşlara: İsrail Ordusuna Katılmayın
6
Faruk Acar: Şanlıurfa'da Komisyon Türkiye Genelinde Büyük Destek Görüyor

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor