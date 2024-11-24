Borrell'den İsrail'e Ateşkes Çağrısı: Somut Cevap Bekliyoruz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail ile Hizbullah arasında bir ateşkes sağlamak amacıyla İsrail hükümetinden somut ve kesin bir cevap beklediklerini duyurdu.

Borrell, Lübnan'ın başkenti Beyrut’ta Meclis Başkanı Nebih Berri ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'in geçen hafta Lübnan'ı ziyaret ettiğini hatırlatan Borrell, Berri-Hochstein görüşmesinin ardından ateşkes önerisinin İsrail hükümetine iletildiğini aktardı.

Borrell, "Şu anda ateşkes için İsrail hükümetinden somut ve kesin cevap bekliyoruz. Umarız masada olan bu çözüm arayışı, ABD ve Fransa'nın da katılımıyla başarılı olur." şeklinde konuştu.

Borrell, yaptığı görüşmede Lübnan'ın önceliğinin ateşkesi sağlamak olduğunu belirterek, Lübnan'ın mümkün olan en kısa zamanda bir cumhurbaşkanına ihtiyacı olduğunu ifade etti. Ayrıca, Lübnan'ın egemenliğinin Lübnanlılar tarafından yönetilmesi gerektiğini vurguladı. "İçeriden bir güç ya da devlet içinde devlet olmamalı. İçeriden veya dışarıdan herkes Lübnan halkının egemenliğine müdahale etmekten kaçınmalıdır," dedi.

AB'nin daha önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Lübnan'da bir ateşkes sağlanması için destek sunduğunu belirten Borrell, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin uluslararası toplum tarafından desteklenen ateşkes önerisini geri çevirdiğini ifade etti.

Borrell, Lübnan ordusunun Litani'nin güneyine konuşlandırılmasını, Hizbullah ve İsrail ordusunun geri çekilmesini, Lübnan'ın hava, deniz ve karada tam egemenliğinin sağlanmasını memnuniyetle karşılayacağını dile getirdi. AB olarak Lübnan halkını, ordusunu ve kurumlarını desteklediklerini belirtirken, Lübnan ordusuna 200 milyon avro tahsis etmeye hazır olduklarını açıkladı.

Borrell, uluslararası toplumu Gazze'deki katliamları durdurması için de adım atmaya çağırdı.

Borrell, Başbakan Mikati ile Görüştü

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Borrell'i Beyrut'taki konutunda kabul etti. Mikati’nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Lübnan'daki son durum ve Lübnan-AB ilişkileri masaya yatırıldı.

Başbakan Mikati, uluslararası toplumun Lübnan’a yönelik saldırıları durdurması için İsrail’e baskı yapması gerektiğini vurguladı ve Lübnan ordusunun güçlendirilmesine yönelik olarak Avrupa’nın desteğine güvendiklerini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.