Borrell'in İsrail Ziyareti İptal Edildi

Israil Ziyareti Neden İptal Edildi?

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, planlanan İsrail ziyaretini iptal etti. Ziyaretin iptalinin arkasında, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın bu iş birliğine onay vermemesi yatıyor.

Planlanan Tarihler ve Gelişmeler

14-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceği düşünülen ziyaretin, Tel Aviv yönetimi tarafından Borrell'in görev süresinin dolacağı Ekim ayı sonuna ertelenmesi talep edilince iptal edildi.

Etkileşim ve Cevaplar

Borrell, İsrail'in AB Büyükelçisi Haim Regev aracılığıyla, Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın bu ziyareti istemediğine dair bir yanıt paylaşmıştı. Geçmişte Borrell, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, işgal altındaki Batı Şeria'daki politikalar ve Filistinlilere uygulanan şiddet nedeniyle eleştiriler yöneltmişti.

İsrail Hükümetinin Tepkileri

Borrell’in, Filistinlilere yönelik nefret söylemleri nedeniyle İsrail hükümetine yaptırım uygulanması talebi, aşırı sağcı figürlerden ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich gibi isimlerden olumsuz tepkiler almıştı.

Sonuç ve Değerlendirme

Ayrıca Borrell, İsrail'in Gazze saldırılarında insani yardımların engellendiğini belirterek, açlığı bir silah olarak kullandığını öne sürdü. Bu durum, uluslararası alanda tartışmalara yol açmaya devam ediyor.