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Borsa İstanbul'da gün içi dalgalanmalar: BIST 100 endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde yüzde 0,18 değer kaybederek 9.530,47 puandan kapanış yaptı. Güne yükselişle başlayan endeks, günün ilk yarısında ise yüzde 1,04 artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 17.04.2024 18:55
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 18:55
Borsa İstanbul'da gün içi dalgalanmalar: BIST 100 endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti

Borsa İstanbul'da yaşanan günlük dalgalanmaların ardından BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,18 değer kaybıyla tamamladı. 

Endeks, güne yüzde 0,72'lik bir yükselişle başlayarak 9.617,18 puandan açılmıştı. Ancak günün ilerleyen saatlerinde yaşanan dalgalanmalar sonucunda 9.530,47 puandan kapanış yaptı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,08, holding endeksi ise yüzde 0,74 oranında artış gösterdi. 

Günün ilk yarısında en çok kazandıran sektörlerden biri olan spor endeksi yüzde 3,57 oranında yükselirken, en çok kaybettiren ise gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu ve yüzde 1'lik bir değer kaybı yaşandı.

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