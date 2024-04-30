O banka gece yarısı duyurdu! Konut Kredisi Taksitlerinde 500.000 TL'lik İndirim Fırsatı

Banka ev sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürecek! Konut kredisi taksitlerinde 500 bin TL indirim uygulanacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EV SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERE MÜJDE

En çok tercih edilen kamu bankalarından Halkbank müşterilerine uygun faiz oranları ve uygun geri ödeme planlarıyla kredi teklifleri sunmaya devam ediyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar bankanın konut kredilerini yakından araştırıyor. Halkbank tarafından yapılan son duyurulara göre 120 ay vadeli konut kredisi desteği sağlanıyor ve müşterilerin bütçesine uygun geri ödeme planları oluşturuluyor.





Halkbank müşterilerine 500 bin TL'ye kadar olan konut kredileri için yüzde 3.99 faiz oranı uyguluyor. 500 bin TL üstünde talep edilen konut kredileri için yüzde 4.19 oranında faiz uygulanıyor. 120 ay vadeli yüzde 3.99 faiz oranlı 500 bin TL konut kredisi çeken müşterinin aylık taksit tutarı 20 bin 134 TL olarak hesaplanırken 10 senelik toplam geri ödeme maliyeti 2.4 milyon TL'ye yükseliyor.