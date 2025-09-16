Borsa İstanbul'da Manipülasyon İddiası: 14 Şüpheli Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı yönündeki tespitler üzerine soruşturma başlatıldı. İddialara göre işlem gören sermaye piyasası araçlarında işlem hacmi ve hisse fiyatlarında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar meydana geldi ve yapay yükselişler küçük yatırımcıyı zarara uğrattı.

Soruşturma ve gözaltı kararı

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 14 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.