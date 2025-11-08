Sürdürülebilir Sanat: Serkan Şerefhanoğlu Atıklardan Tablolarla Dünya Sahnesinde

Atıklardan sanata dönüşen bir vizyon

İstanbul’da yaşayan işadamı ve sanatçı Serkan Şerefhanoğlu, atık tekstil malzemeleri ve plastikleri kullanarak oluşturduğu eserlerle sürdürülebilir sanata ve sıfır atık anlayışına dikkat çekiyor. Kendi atölyesinde, çalıştığı tekstil firmalarından kalan kumaşlar, etiketler, yıkama talimatları, deri etiketler ve düğmeler gibi materyalleri sanatla buluşturan Şerefhanoğlu, kısa sürede ulusal ve uluslararası çevrede ilgi gördü.

Ulusal ve uluslararası dikkat

Şerefhanoğlu, eserlerini bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve dünya çapında tanınan spor, sanat ve kurum temsilcilerine hediye etti. Özellikle İklim Zirveleri'nde sergilediği atık malzemelerden oluşan tablolar büyük beğeni topladı. Sanatçı, Cumhurbaşkanına hediye ettiği futbol oynadığı tablonun ve Guterres'e takdim edilen Göbekli Tepe tablosunun kendisi için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu belirtiyor.

Sanatçıdan mesaj: İsrafı önlemek

Şerefhanoğlu sürdürülebilir sanata başlama sürecini şöyle anlattı: Sürdürülebilir sanata karşı çok ilgim vardı. Hem geçmişten bugüne hem kültürümüzle hem de büyüklerimizin özellikle üzerine bastığı israf etmemeyi kendime ilke edindim. Tekstil sektörüne bağlı bir firma sahibi olduğunu ve dünyaca ünlü markaların üretimini yaptığını söyleyen sanatçı, çalıştıkları markaların atıklarını değerlendirerek onlara sürdürülebilir bir mesaj vermeyi amaçladığını ifade etti.

Sanatında önceliğin resmin estetiğinden çok verdiği mesaj olduğunu vurgulayan Şerefhanoğlu, şunları ekledi: Tüm amacımız israf etmemeyi duyurmak. Yıllardır aileden gelen 'yere düşeni almak' geleneğinin yeniden hayat bulmasının kendisini mutlu ettiğini, evlerde bile 'babamız atıkları tabloya çeviriyor dikkat edelim' şeklinde konuşulduğunu söyledi.

Önemli projeler ve sergiler

Şerefhanoğlu, eserlerinin birçok marka holding binasında sergilendiğini, COP28/COP29 gibi iklim zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden projeler ürettiğini belirtti. İklim Zirvesi'nde hazırladığı Global Goals temalı tabloyla dünyanın 17 ilkesini yansıttığını, Azerbaycan'da Gaziantep Zeugma eserini ve Suudi Arabistan Riyad'da çölleşme temalı bir tabloyu da sergilediğini anlattı. Ayrıca dünyanın en eski halısının tablosunu atıklardan yaparak Fener Rum Patrikhanesinde sergilemenin ilgi gördüğünü söyledi.

Gelecek hedefleri

Yeni İklim Zirvesi'nde tablolarını yeniden sunmayı planlayan sanatçı, projelerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. NASA gibi kurumlara eserleri ulaştırmayı dahi düşündüğünü belirten Şerefhanoğlu, "İsraf etmemek anlamında ne kadar fazla sesim çıkarsa o kadar çok gayret göstereceğim" diyerek çalışmalarına devam edeceğinin altını çizdi.

