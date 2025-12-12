DOLAR
Tokat'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: Zile'de 1 Tabanca, 1 Kemer, 1 Küp Ele Geçirildi

Tokat'ın Zile ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonunda 1 tabanca, 1 kemer ve 1 küp ele geçirildi; şüpheli D.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 10:24
Tokat'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: Zile'de 1 Tabanca, 1 Kemer, 1 Küp Ele Geçirildi

Tokat'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Jandarma Zile'de yaptığı baskında üç parça ele geçirdi

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zile ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı yönündeki istihbarat üzerine operasyon başlattı. Yapılan değerlendirme ve takip sonucunda adli mercilerden alınan arama kararı doğrultusunda çalışma gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen aramalarda 1 adet tabanca, 1 adet kemer ve 1 adet küp ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu ve olayla ilgili olarak şüpheli D.A. hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma sürüyor

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturmanın devam ettiği, olayla ilgili detayların adli süreç ilerledikçe netlik kazanacağı aktarıldı.

