DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,11 0,09%
ALTIN
5.924,3 -1,23%
BITCOIN
3.946.298,88 -0,98%

Esenler'de 5 Yaşındaki Çocuğun Çakmakla Oynaması Ev Yaktı

Esenler'de 5 yaşındaki çocuğun çakmakla oynaması sonucu çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; dairede maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 12:53
Esenler'de 5 Yaşındaki Çocuğun Çakmakla Oynaması Ev Yaktı

Esenler'de 5 Yaşındaki Çocuğun Çakmakla Oynayıp Evi Tutuşturması

Sabah 11.00'de Menderes Mahallesi'ndeki giriş katı dairede yangın çıktı; can kaybı yok, maddi hasar oluştu

İstanbul Esenler'de bir apartmanın giriş katındaki dairede, iddiaya göre 5 yaşındaki çocuğun çakmakla oynaması sonucu kanepe tutuştu. Alevler kısa sürede büyüdü ve daireyi sardı.

Yangın, saat 11.00'de Esenler Menderes Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki dairede çıktı. Olayda can kaybı yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

İddiaya göre torunuyla kahvaltı hazırlayan Fatma Yılmaz'ın 5 yaşındaki torunu çizgi film izlerken çakmakla oynadı. Babaannesinin mutfakta olması sırasında kanepeden çıkan yangın, kısa sürede evi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıktığı anları anlatan Fatma Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: "Kızartma yapıyordum mutfakta, kızda televizyonda çocuk baksın diye çizgi film açtı. Bu sefer kapıya gelmiş kız beni çağırıyor. Geldim ki kız halıyı çekyata çekiyor. O çocuğun kolunu tuttum hemen dışarı kaçtım. Beş yaşında çocuk. Doktora gittiler benim oğlumun psikolojisi bozuk. Her hafta gidiyor tedavi görüyor. Dışarı çıktım bağırdım çağırdım Allah rızası için itfaiye çağırın diye. Çocuk iyi bir şeyi yok"

Yangının alevlendiği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Evi kullanılamaz hale gelen ailenin çocuğunu kucaklayıp ağladığı görüntüler de kayda geçti.

Sonuç: Olayda yaralanma ya da can kaybı bildirilmedi; dairede ciddi maddi hasar meydana geldi.

İSTANBUL ESENLER’DE 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK, ÇAKMAKLA OYNADIĞI ESNADA KANEPEYİ TUTUŞTURDU. KISA SÜRE...

İSTANBUL ESENLER’DE 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK, ÇAKMAKLA OYNADIĞI ESNADA KANEPEYİ TUTUŞTURDU. KISA SÜRE İÇİNDE BÜYÜYEN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLÜRKEN, YANGIN SONRASI EVDE HASAR OLUŞTU. ALEVLERİN YÜKSELDİĞİ ANLAR İSE CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

İLGİLİ HABERLER

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı
2
Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?
3
Menteşe Belediyesi Ekolojik Gerontoloji Etkinliği: Yaşam Evleriyle Yaşlı Dostu Kent
4
Fatih’te 52 Yıllık Binada Zemin Çökmesi İddiası: Salon Ortasında Çukur
5
İsrailli Esir Aileleri Netanyahu'ya: Gazze İşgali Yerine Anlaşma İstedi
6
Kış Lastiği Uyarısı: 15 Kasım Zorunluluğu ve Kontrol Tavsiyeleri
7
Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan: 'Onlar konuşur, biz hizmet ederiz'

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?