Esenler'de 5 Yaşındaki Çocuğun Çakmakla Oynaması Ev Yaktı

Esenler'de 5 Yaşındaki Çocuğun Çakmakla Oynayıp Evi Tutuşturması

Sabah 11.00'de Menderes Mahallesi'ndeki giriş katı dairede yangın çıktı; can kaybı yok, maddi hasar oluştu

İstanbul Esenler'de bir apartmanın giriş katındaki dairede, iddiaya göre 5 yaşındaki çocuğun çakmakla oynaması sonucu kanepe tutuştu. Alevler kısa sürede büyüdü ve daireyi sardı.

Yangın, saat 11.00'de Esenler Menderes Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki dairede çıktı. Olayda can kaybı yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

İddiaya göre torunuyla kahvaltı hazırlayan Fatma Yılmaz'ın 5 yaşındaki torunu çizgi film izlerken çakmakla oynadı. Babaannesinin mutfakta olması sırasında kanepeden çıkan yangın, kısa sürede evi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıktığı anları anlatan Fatma Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: "Kızartma yapıyordum mutfakta, kızda televizyonda çocuk baksın diye çizgi film açtı. Bu sefer kapıya gelmiş kız beni çağırıyor. Geldim ki kız halıyı çekyata çekiyor. O çocuğun kolunu tuttum hemen dışarı kaçtım. Beş yaşında çocuk. Doktora gittiler benim oğlumun psikolojisi bozuk. Her hafta gidiyor tedavi görüyor. Dışarı çıktım bağırdım çağırdım Allah rızası için itfaiye çağırın diye. Çocuk iyi bir şeyi yok"

Yangının alevlendiği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Evi kullanılamaz hale gelen ailenin çocuğunu kucaklayıp ağladığı görüntüler de kayda geçti.

Sonuç: Olayda yaralanma ya da can kaybı bildirilmedi; dairede ciddi maddi hasar meydana geldi.

