Boşanma aşamasında olduğu eşini defalarca bıçakladı: Ağır şekilde yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesindeki Adnan Kahveci Mahallesi Kalkan Sokak’ta yaşanan olayda, boşanma aşamasında olan bir çift arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında saldırgan Murat Bulut, boşanma aşamasında olduğu eşini defalarca bıçakladı. Yaşanan dehşet verici olaya çevredekilerin tepki göstermesine rağmen saldırgan şahıs, Şeyda Nur Bulut’u bıçaklamaya devam etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı gözaltına alırken, sağlık ekipleri de ağır şekilde yaralanan kadını hastaneye götürdü. 3 çocuk annesi olan Şeyda Nur Bulut’un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırgan Murat Bulut ise adliyeye sevk edildi.