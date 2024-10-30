DOLAR
34,29 -0,06%
EURO
37,17 -0,19%
ALTIN
3.065,81 -0,29%
BITCOIN
2.477.220,96 0,11%

Bosna Hersek'in Güneyi Sonbahar Renkleriyle Büyülendiriyor

Bosna Hersek’in güneyindeki Hersek-Neretva Kantonu, sonbaharın renk cümbüşüyle göz dolduruyor.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 13:35
Bosna Hersek'in Güneyi Sonbahar Renkleriyle Büyülendiriyor

Bosna Hersek'te Sonbahar Renkleri

Bosna Hersek'in güneyinde yer alan Hersek-Neretva Kantonu, sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte sarı, kahverengi ve kızıl tonlarının hakim olduğu bir manzaraya büründü.

Prozor-Rama Kentinin Güzellikleri

Kantona bağlı Prozor-Rama’nın kırsal alanlarında, ağaçların yaprakları hazan mevsiminin sıcak renklerini taşımaktadır. Güneşli havanın etkisiyle, bu renk cümbüşü ziyaretçilere görsel bir şölen sunmaktadır.

Scipe Köyü’nde Doğa ile Buluşma

Prozor-Rama’ya yakın Scipe köyü, sonbahar renkleriyle dronla görüntülenerek, doğaseverlerin ilgisini çekmektedir. Bu bölge, fotoğraf sanatçıları ve doğa yürüyüşüne çıkmak isteyenler için popüler bir ziyaret noktası konumundadır.

Bosna Hersek'teki Hersek-Neretva Kantonu'nda, sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve kızılın...

Bosna Hersek'teki Hersek-Neretva Kantonu'nda, sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonları hakim olmaya başladı.

Bosna Hersek'teki Hersek-Neretva Kantonu'nda, sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve kızılın...

Bosna Hersek'teki Hersek-Neretva Kantonu'nda, sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonları hakim olmaya başladı.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den İsrail Saldırısına Yanıt
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Vurgusu
3
Rusya'dan Yeni Zelanda'nın Askeri Yetkililerine Yasağı
4
Ankara'da 'İsrail'in Yalanları' Paneli Düzenlendi
5
Türkiye, İsrail'in Yalanlarına Karşı Hakikati Savunuyor
6
Türkiye İspanya'daki Sel Felaketine Başsağlığı Diledi
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet vurgusu

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor