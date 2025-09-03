Bosna Hersek'te 30 Yıl Sonra Halen 7 bin 580 Kayıp

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü, 1992-1995 yılları arasındaki savaşta kaybolan ve kendilerinden bir daha haber alınamayan 7 bin 580 kişinin olduğu bilgisini açıkladı. Enstitünün kuruluşunun 20. yılı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında yürütülen çalışmalar aktarıldı.

Toplantıda konuşan Bosna Hersek İnsan Hakları ve Mülteciler Bakanı Sevlid Hurtic, kayıp kişilere ilişkin süreci mümkün olan en kısa sürede, hedef olarak 2-3 yıl içinde sonuçlandırmak istediklerini belirtti.

Kayıp Kişiler Enstitüsü Direktörler Kurulu Başkanı Nikola Perisic ise kurumun Bosna Hersek genelinde kayıp kişileri arama çalışmalarında önemli işler yaptığını vurguladı. Perisic, enstitünün etnik, ulusal, ırksal, cinsiyet, sosyal veya başka herhangi bir ayrım gözetmeden kayıpların cenazelerini ailelerine teslim ederek misyonunu sürdürdüğünü ifade ederek şunları söyledi: 'Halen 7 bin 580 kişi kayıp. Bunların çoğu en zor vakalar çünkü failler izleri yok etmeye çalıştı. Aradan geçen zaman, tanıkların ve yakın akrabaların ölümleri, bu süreçte işimizi zorlaştırdı.'

Toplantıda ayrıca, toplu mezarların yerlerini bilenlerin bu bilgileri yetkililere iletmelerinin önemine dikkat çekildi.

Savaşın Kısa Tarihçesi

Bosna Savaşı 1 Mart 1992'de başladı ve 14 Aralık 1995'e kadar devam etti. Sırp meclisi, 21 Aralık 1991'de Yugoslavya içinde federal bir yapı olarak Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti'nin kurulmasına karar verdi; bu karar temelinde 9 Ocak 1992'de Bosna Hersek Sırp Halkı Cumhuriyeti ilan edildi.

Bosna Hersek'in 29 Şubat - 1 Mart 1992'de yapılan referandum sonucunda bağımsızlığını ilan etmesinin ardından, Sırpların kontrolündeki Yugoslav ordusu ve Sırp paramiliter birlikler Müslüman Boşnaklara karşı etnik temizlik başlattı.

14 Aralık 1995'e kadar süren çatışmalarda 100 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 2 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü'nün kuruluşunun 20. yılı dolayısıyla Bosna Savaşı'nda kaybolan kişilerle ilgili yapılan çalışmalar, düzenlenen basın toplantısında anlatıldı.