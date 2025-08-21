DOLAR
40,94 0%
EURO
47,71 0,1%
ALTIN
4.395,56 0,22%
BITCOIN
4.657.779,99 0,52%

Bosna Hersek'te Koricanske Kayalıkları'nda 224 Sivil Anma Töreni

21 Ağustos 1992'de Koricanske kayalıklarında öldürülen 224 Boşnak ve Hırvat için düzenlenen anma törenine yakınları ve yetkililer katıldı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 15:48
Bosna Hersek'te Koricanske Kayalıkları'nda 224 Sivil Anma Töreni

Bosna Hersek'te Koricanske Kayalıkları'nda 224 Sivil Anma Töreni

Bosna Hersek'te 1992-1995 sürecinde yaşanan savaşın acısı, 33 yıl sonra Koricanske kayalıklarında öldürülen 224 Boşnak ve Hırvat sivil için düzenlenen törenle tekrar gündeme geldi.

Törene katılım ve anma ritüelleri

Törene, hayatını kaybedenlerin yakınları ve yetkililer katıldı. Anma kapsamında kayalara 224 gül atıldı ve dualar edildi.

Bosna Hersek Toplama Kampları Derneği Başkanı Seid Omerovic, törende yaptığı konuşmada, 224 sivilin önce arkadan kurşuna dizildiğini, ardından kayalıklardan atıldığını ve son olarak üzerlerine bomba atıldığını söyledi.

Omerovic, Bosna Hersek'te 33 yıl önce yaşananlara dünyanın farklı yerlerinde bugün de şahit olunduğunu belirtti.

Törende, 300 metre yüksekliğindeki kayalıklardan 224 gül atıldı ve anma programı dualarla sonlandırıldı.

Olayın geçmişi ve yargı süreci

Prijedor'daki Trnopolje toplama kampından Travnik kentine götürülen Boşnak ve Hırvatlar, 21 Ağustos 1992'de Koricanske kayalıklarında Sırp birliklerince kurşuna dizilmişti.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, Koricanske kayalıklarında yaşanan katliam nedeniyle 11 kişiye toplam 200 yıl hapis cezası vermişti.

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta 33 yıl önce Koricanske kayalıklarında öldürülen 224...

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta 33 yıl önce Koricanske kayalıklarında öldürülen 224 Boşnak ve Hırvat sivil için anma töreni düzenlendi.

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta 33 yıl önce Koricanske kayalıklarında öldürülen 224...

İLGİLİ HABERLER

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Boeing'den 2 KC-46 Havadan Yakıt İkmal Uçağı Alacak
2
İzmir'de planlı su kesintileri 22 Ağustos'tan itibaren 3 günde bir uygulanacak
3
Brüksel'de Gazeteci Örgütleri: İsrail'in Gazze'deki Basına Yönelik Saldırıları Kınandı
4
Sakız Adası'nda Orman Yangınları: 122 bin 690 Dönüm Zarar
5
Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası
6
Petr Pavel: Çekya Ukrayna'ya Barış Gücü Gönderebilir
7
1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım