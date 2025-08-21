Bosna Hersek'te Koricanske Kayalıkları'nda 224 Sivil Anma Töreni
Bosna Hersek'te 1992-1995 sürecinde yaşanan savaşın acısı, 33 yıl sonra Koricanske kayalıklarında öldürülen 224 Boşnak ve Hırvat sivil için düzenlenen törenle tekrar gündeme geldi.
Törene katılım ve anma ritüelleri
Törene, hayatını kaybedenlerin yakınları ve yetkililer katıldı. Anma kapsamında kayalara 224 gül atıldı ve dualar edildi.
Bosna Hersek Toplama Kampları Derneği Başkanı Seid Omerovic, törende yaptığı konuşmada, 224 sivilin önce arkadan kurşuna dizildiğini, ardından kayalıklardan atıldığını ve son olarak üzerlerine bomba atıldığını söyledi.
Omerovic, Bosna Hersek'te 33 yıl önce yaşananlara dünyanın farklı yerlerinde bugün de şahit olunduğunu belirtti.
Törende, 300 metre yüksekliğindeki kayalıklardan 224 gül atıldı ve anma programı dualarla sonlandırıldı.
Olayın geçmişi ve yargı süreci
Prijedor'daki Trnopolje toplama kampından Travnik kentine götürülen Boşnak ve Hırvatlar, 21 Ağustos 1992'de Koricanske kayalıklarında Sırp birliklerince kurşuna dizilmişti.
Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, Koricanske kayalıklarında yaşanan katliam nedeniyle 11 kişiye toplam 200 yıl hapis cezası vermişti.
