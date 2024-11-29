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Bosna Hersek'te Sendikalardan Maaş Zammı Protestosu

Saraybosna'da 7 sendika, maaş artışı ve nakit yardım talebiyle protesto düzenledi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 18:31
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 18:50
Bosna Hersek'te Sendikalardan Maaş Zammı Protestosu

Bosna Hersek'te Sendikalardan Dikkat Çeken Protesto

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, yedi sendikanın üyeleri, maaş artışı talebiyle büyük bir protesto düzenledi. Saraybosna Kantonu'nda faaliyet gösteren memur, polis, yargı ve sağlık çalışanlarını temsil eden bu sendikalar, hükümetin çalışmalarına karşı çıkarak, 2025 yılı için maaş zammı ve 2024 yılı için tek seferlik nakit yardım talep etti.

Talepler ve Açıklamalar

Protestocular, Kanton hükümeti binasının önünde toplanarak, çalışanların sorunlarının çözülmesini beklediklerini ifade etti. Sendikalar adına açıklamada bulunan Saudin Sivro, kamuda ve sağlık sektöründe yaşanan sıkıntıların giderilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca yasalar ve toplu iş sözleşmelerine uyulmasını istediklerini belirtmişti.

Saraybosna Kantonu Sağlık Çalışanları Sendikası Başkanı Senad Sadikovic de hükümetin kendilerini ciddiye alması gerektiğini vurguladı. Sadikovic, sağlık çalışanlarının durumlarının iyileştirilmesi talebinde bulundu.

Kamu Hizmetleri Sendikası Başkanı Rasim Ljucevic, kamu hizmet sektörüyle ilgili ciddi sorunların bulunduğunu dile getirdi. Ljucevic, "Bizim tahminlerimize göre sistem yaz aylarını göremeyecek, tamamen çökecek. Bunun birden fazla nedeni var ancak özellikle yönetim kadrolarına şüpheli diplomalara sahip kişilerin atanması en büyük neden," diye konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 7 sendikanın üyeleri, maaş artışı talebiyle protesto...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 7 sendikanın üyeleri, maaş artışı talebiyle protesto düzenledi. Kanton hükümeti binasının önünde toplanan grup, 2025 yılında maaş zammı ve 2024 yılı için de tek seferlik nakit yardım yapılmasını talep etti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 7 sendikanın üyeleri, maaş artışı talebiyle protesto...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 7 sendikanın üyeleri, maaş artışı talebiyle protesto düzenledi. Kanton hükümeti binasının önünde toplanan grup, 2025 yılında maaş zammı ve 2024 yılı için de tek seferlik nakit yardım yapılmasını talep etti.

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