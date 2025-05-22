Bosna Hersekli Çocuklar YEE'nin Düzenlediği 12. Çocuk Şenliği'nde Buluştu

Bosna Hersek'te Türkçe Öğrenen Çocuklar Buluştu

Bosna Hersek'in Zenica şehrinde, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Tercihim Türkçe Projesi" kapsamında, okullarında seçmeli ders olarak Türkçe öğrenen 6 bine yakın çocuk, 12. Çocuk Şenliği programında bir araya geldi. Etkinlik, Zenica Arena'da gerçekleştirildi.

Protokolden Yoğun Katılım

Şenliğe; Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Zenica Doboj Kantonu Başbakanı Nezir Pivic, YEE Başkanı Abdurrahman Aliy, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu ve Bosna Hersek'teki Türk kurumlarının temsilcileri ile Türkiye ve Bosna Hersek'ten birçok davetli katıldı.

Bakan Yelkenci'nin Mesajları

Bakan Yardımcısı Yelkenci, programda yaptığı konuşmada, “Tercihim Türkçe Projesi” kapsamında binlerce öğrencinin Bosna Hersek’te Türkçe öğrenmeye devam ettiğini belirtti. Yelkenci, ayrıca çocukları Türkiye'ye davet ederek, kardeş okul projesi ile Boşnak öğrencilerin Türk öğrencilerle buluştuğunu aktardı.

Büyükelçi Akseki'nin Vurgusu

Büyükelçi Akseki ise, Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki kardeşlik bağlarının etkinlikte hissedildiğini vurgulayarak, “Sizleri de kendi çocuklarımız gibi seviyoruz. Dillerimizi öğrenmek, eşsiz kardeşlik bağlarımızı yaşatmanın yollarından biridir” ifadelerini kullandı.

Zenica Doboj Kantonu Başbakanı'nın Mesajı

Zenica Doboj Kantonu Başbakanı Pivic, Bosna Hersek ile Türkiye arasında yüzyıllardır süren bağların gittikçe güçlendiğini ve Zenica’nın etkinliğe ev sahipliği yapmasının kendisini memnun ettiğini ifade etti.

Türkçe Öğrenen Çocuklar Gönül Elçileri

YEE Başkanı Aliy, Türkçe öğrenen çocukların Türkiye ile Bosna Hersek’i birleştiren gönül elçileri olduğunu belirtti. “Çocuklarımız yalnızca Türkçe öğrenmiyor, aynı zamanda Türkiye’yi ve tarihi bağlarımızı keşfetme fırsatı buluyor” dedi.

Heyecan Dolu Etkinlikler ve Konser

Şenlikte başarılı Türkçe dersleri alan öğrenciler Türkçe şarkılar seslendirdi. Bosna Hersek'in ünlü şarkıcısı Amel Curic, etkinlikte sahne alarak çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Latif Mocevic de “Memleketim” şarkısını Türkiye'den görüntülerle seslendirdi.

Türk kurumları ve Bosna Hersek'ten birçok kuruluşun destek verdiği şenlik, halk oyunları gösterileri ve görsel şovlarla renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar, Türk ve Bosna Hersek bayrakları sallayarak etkinliğe neşe kattı.

Bosna Hersek'in Zenica şehrinde Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Tercihim Türkçe Projesi" kapsamında okullarında seçmeli ders olarak Türkçe öğrenen 6 bine yakın çocuk, 12. Çocuk Şenliği programında buluştu.

Bosna Hersek'in Zenica şehrinde Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Tercihim Türkçe Projesi" kapsamında okullarında seçmeli ders olarak Türkçe öğrenen 6 bine yakın çocuk, 12. Çocuk Şenliği programında buluştu.