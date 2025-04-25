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Boşnak Sporcu Suljovic, Kanser Hastası İçin İstanbul'a Koşacak

Faruk Suljovic, kanser hastası Anelije Smajic'in tedavisi için Saraybosna'dan İstanbul'a koşup bisiklet sürecek.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 15:05
Boşnak Sporcu Suljovic, Kanser Hastası İçin İstanbul'a Koşacak

Faruk Suljovic'ten Anelije Smajic İçin Destek Koşusu

Boşnak sporcu Faruk Suljovic, 3 çocuk annesi kanser hastası Anelije Smajic'in tedavisi için gerekli bağışları toplamak amacıyla Saraybosna'dan İstanbul'a koşup bisiklet sürerek ulaşacak.

Saraybosna'daki uğurlama töreninde konuşan Suljovic, bu tarz bir yardım kampanyasına ilk kez katılmadığını belirterek, "Anelija için daha çok yardımın toplanmasını yürekten diliyorum. Yardım etmek isteyen herkese çağrıda bulunuyorum. İstanbul'da görüşürüz." dedi.

Suljovic, Bosna Hersek'in ardından Sırbistan ve Bulgaristan'ı geçerek Türkiye'ye ulaşmayı hedeflediğini ifade ederken, İstanbul'da yardım projesinin elçisi ve Fenerbahçe'de forma giyen Edin Dzeko'nun eşi Amra Dzeko ile birlikte koşacaklarını da sözlerine ekledi.

Anelije Smajic, kendisi için düzenlenen yardım kampanyasına dair duygularını paylaşarak, "Kullanmam gereken ilaçlar oldukça pahalı. Uzun zamandır kanserle mücadele ediyorum. Nadir görülen tiroit kanseri hastasıyım." dedi.

Genç sporcu Suljovic'in, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki yardım kuruluşu Pomozi.ba tarafından organize edilen bu yardım kampanyası kapsamında 1200 kilometre sürecek yolculuğuna 3 kişilik bir ekip de eşlik edecek.

Bosna Hersekli genç sporcu Faruk Suljovic, 3 çocuk annesi kanser hastası Anelije Smajic'in...

Bosna Hersekli genç sporcu Faruk Suljovic, 3 çocuk annesi kanser hastası Anelije Smajic'in tedavisi için gereken miktarın toplanabilmesi için başkent Saraybosna'dan İstanbul'a koşarak ve bisiklet sürerek ulaşacak. Suljovic için Saraybosna'da uğurlama töreni düzenlendi.

Bosna Hersekli genç sporcu Faruk Suljovic, 3 çocuk annesi kanser hastası Anelije Smajic'in...

Bosna Hersekli genç sporcu Faruk Suljovic, 3 çocuk annesi kanser hastası Anelije Smajic'in tedavisi için gereken miktarın toplanabilmesi için başkent Saraybosna'dan İstanbul'a koşarak ve bisiklet sürerek ulaşacak. Suljovic için Saraybosna'da uğurlama töreni düzenlendi.

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