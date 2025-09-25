Bosphorus Diplomasi Forumu İstanbul'da başladı — 'Soğuk Savaş' temasıyla

Bosphorus Diplomasi Forumu İstanbul'da başladı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Genç Diplomasi Derneği tarafından "Soğuk Savaş" temasıyla düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu, İstanbul'da kapılarını açtı.

Açılış ve program

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki konferans salonunda "Tarihin Işığında Diplomasi" üst başlığıyla gerçekleştirilen forum, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılış konuşmaları ve paneller, gençlerin uluslararası problemlere bakışını ve diplomasi kapasitesini öne çıkaracak şekilde planlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı temsilcisi: Kapasite artırımı

Programın açılış oturumunda konuşan Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Müdürü Dr. Enes Efendioğlu, Türkiye genelinde 560 gençlik merkezi ve 370'ten fazla gençlik ofisi ile çeşitli faaliyetler yürüttüklerini aktardı. Gençlerin kapasitesini artırmaya yönelik etkinliklere dikkat çeken Efendioğlu, katılımcılara Bakanlığa ait bir Gençlik Kampı'nda "Diplomasi Kampı" düzenleme önerisinde bulundu.

Mehmet Güllüoğlu: Tarih ve diplomasinin kesişimi

Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Güllüoğlu, öğrencilik yıllarında başlayan uluslararası deneyimlerinden söz ederek ilk Afrika ziyaretinin Etiyopya aracılığıyla gerçekleştiğini anlattı. Hekimlik, Kızılay Genel Başkanlığı, AFAD Başkanlığı ve ardından Tanzanya Büyükelçiliği görevlerine değinen Güllüoğlu, diplomasinin farklı yüzlerini bizzat yaşadığını belirtti.

Güllüoğlu, tarihin diplomasinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Tarih bilmeden bugünü okumaya çalışırsak bize sunulanları sadece görürüz. Tarih bilirsek modern felsefeyi, Mercedes'in ülkesi olan Almanya'nın aynı zamanda Tanzanya'da 300 bin insan öldürdüğünü... biliriz. Sadece kendi geçmişini bilmek yetmiyor."

Diplomasinin toplumun her kesiminde var olduğunu belirten Güllüoğlu, "Diplomaside güçlü olmak sadece Dışişleri Bakanlığı çalışanlarınızın güçlü olmasıyla olmuyor. Diplomasinin en önemli kurumlarından bir tanesi Milli Savunma Bakanlığıdadır. Caydırıcılığınız yüksekse, diplomaside hata yapsanız bile millet sizden korkar, çekinir. Milli Savunma Bakanlığınızın da güçlü olması için ekonominizin de çok sağlam olması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Gençlere yönelik mesajında ise, "Zihniniz, diliniz, insanlığınız ve kalbiniz de güçlü olacak; böylece hem masada hem sahada güçlü olacaksınız. Bunların hepsinin temelinde ise bir faktör var; insan faktörü. Sizlerin daha lise çağlarından itibaren buralardan başlayan emekleriniz inanılmaz kıymetli." diye konuştu.

Genç Diplomasi Derneği Başkanı: Gençliğin vicdanı konuşuyor

Genç Diplomasi Derneği Başkanı Selman Bilir, forumda gençliğin vicdanının konuştuğunu belirtti. Bilir, Gazze'den Arakan'a, Yemen'den Keşmir'e, Sudan'dan Doğu Türkistan'a kadar farklı coğrafyalarda yaşanan insani trajedilere dikkat çekerek uluslararası kurumların sessizliğini eleştirdi: "İşte bu suskunluk, bizim konuşma sebebimizdir. 'Gençlik sustuğunda vicdan da susar.' diyoruz."

Bilir, derneğin amacını sadece bir diplomasi simülasyonu düzenlemek olarak tanımlamadıklarını; gençlerin tarihten, siyasetten ve insani sorumluluktan beslenen gerçek bir vizyon ortaya koymasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Forum kapsamında gençlerin Kıbrıs'tan Berlin'e, Vietnam'dan Afganistan'a kadar önemli meseleleri yeniden ele alacaklarını vurguladı ve katılımcıları "gençliği reklam malzemesi değil, özne olarak görmek" yaklaşımıyla selamladı.

Program detayları

Bosphorus Diplomasi Forumu, dört gün boyunca çeşitli başlıklarda devam edecek ve oturumlar Türkçe, İngilizce ile Arapça olarak düzenlenecek.