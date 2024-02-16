BOTAŞ ve TPAO’nun adını kullanarak dolandıran çete nasıl çalışıyor?

Ukrayna’da faaliyet gösteren bir dolandırıcılık çetesi, BOTAŞ ve TPAO’nun hisselerini satıyormuş gibi yaparak vatandaşları kandırıyor. Bu çetenin yöntemleri, kurbanları ve son durumu haberimizde.

Son dönemde sosyal medya ve internet sitelerinde sıkça karşılaşılan bir dolandırıcılık yöntemi var: BOTAŞ ve TPAO’nun hisselerinin satışa çıkarıldığı ve yatırım fırsatı sunulduğu iddiası. Bu iddiaların arkasında ise Ukrayna’da kurulu bir dolandırıcılık çetesi yatıyor. Bu çete, yapay zeka, ses ve görüntü klonlama, sahte internet siteleri gibi teknolojileri kullanarak vatandaşları kandırıyor ve büyük paralar alıyor.

Bu çete nasıl çalışıyor?

Bu çete, BOTAŞ ve TPAO’nun adını, logosunu ve görsellerini kullanarak sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları oluşturuyor. Bu siteler ve hesaplar üzerinden, BOTAŞ ve TPAO’nun hisselerinin satışa çıkarıldığı ve yüksek getirili yatırım fırsatı sunulduğu duyuruları yayınlıyor. Bu duyurulara ilgi gösteren vatandaşlarla iletişime geçiyor ve onlara yatırım yapmaları için baskı yapıyor. Bu sırada, vatandaşları ikna etmek için, Cumhurbaşkanı, Enerji Bakanı, BOTAŞ Genel Müdürü, TPAO Genel Müdürü gibi üst düzey isimlerin ses ve görüntülerini klonlayarak kullanıyor. Ayrıca, sahte haber kanalları ve resmi kurumların internet sayfalarının birebir kopyalarını oluşturarak, yatırımın gerçekliğini kanıtlamaya çalışıyor. Vatandaşlardan aldıkları paraları ise Ukrayna’da bulunan banka hesaplarına aktarıyor.

Bu çetenin kurbanları kimler?

Bu çetenin kurbanları arasında her kesimden insan var. Çete, özellikle sosyal medya ve internet üzerinden yatırım arayan, bilinçsiz ve açgözlü insanları hedef alıyor. Bu insanlar, BOTAŞ ve TPAO gibi devlet kurumlarının adını görünce, yatırımın güvenilir olduğunu düşünüyor ve çetenin tuzağına düşüyor. Çete, kurbanlarına yatırım yapmaları için minimum 250 dolar istiyor. Ancak, bu parayı yatıranlar, daha sonra daha fazla para yatırmaları için baskı görüyor. Çete, kurbanlarına yatırımın kazançlı olduğunu, paralarını istedikleri zaman çekebileceklerini, binans gibi büyük sitelerle çalıştıklarını söylüyor. Ancak, bu sözlerin hiçbiri gerçek değil. Çete, kurbanlarının paralarını aldıktan sonra, onlarla iletişimi kesiyor veya yatırımın battığını söyleyerek ortadan kayboluyor.

Bu çetenin son durumu ne?

Bu çete, uzun zamandır faaliyet gösteriyor ve çok sayıda insanı dolandırdı. Çetenin arkasında kimlerin olduğu, ne kadar para topladıkları ve nasıl cezalandırılacakları henüz bilinmiyor. Ancak, bu konuda hem Türkiye hem de Ukrayna makamlarının gerekli yasal işlemleri başlattığı ve soruşturma yürüttüğü belirtiliyor. Bu arada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, BOTAŞ ve TPAO da, bu dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı ve bu tür gerçek dışı duyurulara ve dolandırıcılık girişimlerine itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

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