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Botenga'dan Lübnan'daki Patlama Olayına Kınama Çağrısı

AP milletvekili Botenga, Lübnan'da yaşanan çağrı cihazı patlamalarını terör saldırısı olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 11:02
Botenga'dan Lübnan'daki Patlama Olayına Kınama Çağrısı

Botenga, Lübnan'daki Patlamalara Tepki Gösterdi

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Marc Botenga, Avrupa Birliği (AB) ülkelerini Lübnan'da gerçekleşen çağrı cihazı patlamalarını kınamaya çağırdı. Botenga, olayların terör saldırısı olarak nitelenmesi gerektiğini ifade etti.

Sosyal Medya Üzerinden Açıklama Yaptı

Botenga, 'Lübnan' etiketini kullanarak sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Neden hükümetler, süpermarketlerde ve kamuya açık alanlarda kullanılan, doktorlar ile hemşirelerin de kullandığı çağrı cihazlarının patlatılmasını, bir çocuğun ölümüne ve binlerce kişinin yaralanmasına yol açan bu durumu terör saldırısı olarak kınamıyor?' ifadelerini kullandı.

Gazze Konulu Genel Kurulda Yaşananlarla İlgili Tespitler

Botenga, AP'de gerçekleştirilen Gazze konulu Genel Kurul oturumunda da şu sözleri sarf etti: 'Orada olan soykırım, Batı'nın bu desteği olmadan mümkün değildi. Nasıl oluyor da çocuklarınıza temiz bir vicdanla 'iyi geceler' diyebiliyorsunuz?'

Lübnan'daki Patlama Olayı Hakkında Bilgiler

Lübnan'da, Hizbullah unsurlarına ait çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Sağlık Bakanlığı, bu patlamalar sonucu biri çocuk olmak üzere toplamda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 2800 kişinin yaralandığını bildirdi. Yerel yetkililer, İsrail'in bu olayların arkasında olduğunu iddia etmekte, fakat İsrail henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmamıştır.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden çatışmalarda son günlerde gerginliklerin arttığı gözlemlenmektedir.

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