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Botsvana, Güney Afrika'dan Sebze İthalatını Aşamalı Olarak Kaldırıyor

Botsvana, Güney Afrika'dan sebze ithalatı yasağını iki aşamada kaldırma planını duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 21:11
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 21:11
Botsvana, Güney Afrika'dan Sebze İthalatını Aşamalı Olarak Kaldırıyor

Botsvana, komşusu Güney Afrika Cumhuriyeti'nden sebze ithalatı yasağını aşamalı olarak kaldıracağını açıkladı. Botsvana hükümetinin yaptığı duyuruya göre, 1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren bu yasak, iki aşamaya bölünerek sonlandırılacak.

İlk Aşama Ürünleri

Açıklamada, ilk aşamada zerdeçal, balkabağı, tatlı patates, yeşil bezelye, mantar ve patlıcan gibi ürünlerin ithalatına izin verileceği belirtildi. İkinci aşamanın ise nisan 2025'te başlayacağı ve pancar, soğan, domates, tatlı biber, patates ve karpuz gibi ürünlerin de bu süreçte ithal edileceği vurgulandı.

Ticari İlişkilerin Gelişimi

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı, Botsvana'nın bu kararının iki ülke arasındaki ticaretin gelişimi açısından önemli olduğunu ifade etti. Bakanlık ayrıca, Botsvana'nın Güney Afrika için kritik bir ticaret ortağı olduğu ve 2021 yılında yapılan yaklaşık 30 milyon dolarlık sebze ihracatının Güney Afrika'nın toplam sebze ihracatının %15'ini oluşturduğunu açıkladı.

Siyasi Arka Plan

Botsvana, 30 Ekim 2022 genel seçimlerinde 58 yıllık iktidarını kaybeden Botsvana Demokratik Partisi (BDP) hükümeti, yerli çiftçileri desteklemek adına ithalata bağımlılığı azaltmak için bu yasakları getirmişti.

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