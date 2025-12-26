Boyabat'ta Orman İşletme Müdürlüğü'nden Köylülere Kışlık Odun Desteği

Sinop'un Boyabat ilçesinde kış hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen planlı ağaç kesimleri sonrası kalan odunlar, destek amaçlı olarak köylülerin kullanımına sunuldu.

Uygulama ve ulaşım

Kesim sonrası odunlar, köylülerin erişimine uygun alanlara bırakıldı. Vatandaşlar, traktör ve diğer araçlarla bölgeye gelerek odunları topladı. Dağıtımın düzenli ve güvenli şekilde yürütülmesi için Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sahada hazır bulundu.

Köylülerin tepkisi

Köylüler uygulamanın kendileri için büyük kolaylık sağladığını belirtti: "Kışlık yakacağımızı kendimiz temin etmek zor oluyordu. Orman İşletme Müdürlüğü’nün sağladığı bu destek sayesinde kışa daha hazırlıklı olacağız".

Bu uygulama sayesinde köylüler kış aylarında yakacak ihtiyaçlarını karşılayarak ekonomik rahatlama sağlıyor ve mevsim şartlarına hazırlıklı hale geliyor.

