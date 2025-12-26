DOLAR
Köyceğiz'de Yılın Son Sabah Namazı Buluşması — 27 Aralık 2025

Köyceğiz İlçe Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın programı kapsamında 27 Aralık 2025'te Toparlar Mahallesi Merkez Camiinde yılın son sabah namazı buluşmasını düzenliyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 14:24
Köyceğiz'de Yılın Son Sabah Namazı Buluşması Daveti

Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen yılın son sabah namazı buluşması, 27 Aralık 2025 Cumartesi günü Toparlar Mahallesi Merkez Camiinde gerçekleştirilecek.

Program Detayları

Etkinlik, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan sabah namazı buluşmaları kapsamındaki takvime uygun şekilde düzenleniyor. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazının cemaatle kılınması, tesbihat, sohbet, dua ve ikramlar yer alacak.

Genç-yaşlı, bay-bayan tüm vatandaşlar bu anlamlı buluşmaya davet edildi. Katılım göstermek isteyenlerin belirtilen tarih ve saatte Toparlar Mahallesi Merkez Camii'nde hazır bulunmaları istendi.

