Bozay: Türkiye, Avrupa'nın Güvenlik ve Ekonomik Direnci için Vazgeçilmez

Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay'ın Açıklamaları

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği ve ekonomik direnci için sadece bir ortak değil, aynı zamanda vazgeçilmez bir aktör olduğunu belirtti.

Bozay, İstanbul'da düzenlenen "Jeopolitik Çalkantı Döneminde Türkiye-Polonya-AB İlişkileri: Bağlantısallık, Tedarik Zincirlerinin Güvenliği ve Dayanıklı Ekonomiler" konulu konferansta konuştu. Belirsizlik dönemlerinde stratejik netliğin zorunlu hale geldiğini, ancak mevcut uluslararası belirsizlik ortamının uluslararası aktörleri daha temkinli hareket etmeye ittiğini ifade etti.

Kritik Rol ve İşbirliği Vurgusu

Türkiye'nin Avrupa'nın en güçlü kaslarından biri olduğunu vurgulayan Bozay, "Bu kasın kalp ve akciğer gibi işlemesi için Avrupa'nın güvenliği ve refahı için işbirliğini güçlendirmeliyiz." dedi. Türkiye'nin, özellikle Kovid-19 pandemisi ve Ukrayna savaşı gibi kriz dönemlerinde, tedarik ve değer zincirlerinin güvenliğinde güvenli bir rota olduğunun altını çizdi.

Bozay, "Türkiye, Avrupa'nın güvenliği ve ekonomik direnci için vazgeçilmez bir aktördür." açıklamasını yaptı. Ayrıca, Türkiye'nin Avrupa üretim hatlarına sağladığı katkılara dikkat çekerek, Kopenhag kriterlerine odaklanmanın ötesinde bir strateji geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Polonya ile İşbirliği

Polonya'nın AB Dönem Başkanlığı sırasında Türkiye ile güvenlik, savunma, bağlantısallık ve ekonomik direnç konularında işbirliği yapıldığını belirten Bozay, "Üç Deniz Girişimi" kapsamında Türkiye'nin de bu sürece dahil edilmesinin önemine değindi. Türkiye ile Polonya arasındaki sinerjinin, daha güvenli ve müreffeh bir Avrupa için belirleyici adımlar atma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Bozay, AB'nin güvenlik alanındaki girişimlerinin önemini vurgulayarak, Türkiye'nin bu tür AB liderliğindeki savunma projelerine dahil olmasının elzem olduğunu da sözlerine ekledi.

AB Delegasyonu Başkanı Ossowski'den Türkiye'ye Destek

Konferansta söz alan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Türkiye'nin Avrupa güvenliği açısından vazgeçilmez bir aktör olduğunu vurgulayarak, Avrupa'nın güvenliğini Türkiye gibi ikinci büyük NATO ordusuna sahip bir ülke olmadan düşünmenin mümkün olmadığını belirtti. Özellikle vize serbestisi konusuna da değinerek, Türkiye'nin AB aday ülkeleri arasında vizesiz seyahat hakkı tanınmamış tek ülke olduğunun altını çizdi.

Polonya'nın Güvenlik Öncelikleri

Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang, güvenliğin Polonya'nın AB Dönem Başkanlığı önceliklerinin merkezinde yer aldığını, Türkiye ile Polonya'nın bölgeleri ve stratejileri bağlayan önemli bir işbirliği içinde olduğuna dikkat çekti.

İKV'den Çarpıcı Değerlendirmeler

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin jeopolitik belirsizliklerden dolayı daha yakın ve sağlam bir temele dayandırılması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin Avrupa için tedarik zinciri açısından önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, İstanbul'da düzenlenen "Jeopolitik Çalkantı Döneminde Türkiye-Polonya-AB İlişkileri: Bağlantısallık, Tedarik Zincirlerinin Güvenliği ve Dayanıklı Ekonomiler" konulu konferansta konuştu.