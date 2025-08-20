DOLAR
Bozayılar Nemrut Krater Gölü'nde Serinledi — Nemrut Kalderası'nda İlgi

Tatvan'daki 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası'nda bozayılar, Nemrut Krater Gölü'nde serinlerken görüntülendi; uzmanlar turistleri hayvanları elle beslememeleri konusunda uyarıyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 12:09
Nemrut Kalderası'nda ziyaretçilere renkli anlar

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda yaşayan bozayıların, serinlemek için Nemrut Krater Gölü'ne girdiği anlar görüntülendi.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası, bölgeye giden ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Yerli ve yabancı turistlerin kimi zaman elleriyle beslediği, kimi zaman da yaşam alanlarına yiyecek bıraktığı bozayılar, sıcak havadan bunalarak Nemrut Krater Gölü'ne girdi. Suda bir süre kalan bozayı ve 2 yavrusunun suda serinlediği anlar kameraya yansıdı.

Bölgede sürekli gözlem yapan ve ayıların sudaki anlarını görüntüleyen Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cihan Önen, ayı ve iki yavrusunun sık sık insanların bulunduğu alanlara geldiğini söyledi.

Önen, bazı ziyaretçilerin ayıları elleriyle beslediğini, özçekim yapmaya çalıştığını belirterek, ayıların saldırgan davranış sergileme ihtimali olduğuna dikkat çekti. Bu tür karşılaşmaların yaralanmalara neden olabileceğini veya hayvanların zarar görebileceğini ifade etti.

Önen, bu durumun ayıların doğal beslenme alışkanlıklarını bozduğunu ve insanların bulunduğu alanlara daha sık gelmelerine yol açtığını vurguladı. Yetkililer, bölgede yüzülmemesi ve yaban hayvanlarının elle beslenmemesi konusunda sürekli uyarılarda bulunuyor. Önen, bu uyarıların dikkate alınması gerektiğini belirtti.

