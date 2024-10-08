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Bozcaada'da Biyoçeşitlilik ve Çevre Sorunları Masaya Yatırıldı

Bozcaada'da çevre sorunları ve biyoçeşitlilik çalıştayı düzenlendi. Uzmanlar, adanın koruma alanlarının önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 18:38
Bozcaada'da Biyoçeşitlilik ve Çevre Sorunları Masaya Yatırıldı

Bozcaada'da Biyoçeşitlilik Çalıştayı Düzenlendi

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından organize edilen bir çalıştay gerçekleştirildi. Bu etkinlik, Bozcaada Kaymakamlığı ve Bozcaada Belediyesi'nin destekleriyle adanın biyoçeşitliliği ve çevre sorunlarına ışık tutmak amacıyla düzenlendi.

TÜDAV Başkanı ve Açılış Konuşması

Çalıştayın açılışında konuşan Prof. Dr. Bayram Öztürk, TÜDAV olarak Ege Denizi’ndeki çeşitli bilimsel araştırmaların devam ettiğini belirtti. Öztürk, Bozcaada için yapılan bu çalıştayın bir ilki olduğunu ve önümüzdeki dönemde benzer etkinliklerin süreceğini ifade etti.

Deniz Koruma Alanları Üzerine Öneriler

Öztürk, Bozcaada'da denizlerde mercan resifleri ve balıkçılığın korunabilmesi için kuzey bölgesinin deniz koruma alanı olarak ilan edilmesinin önemine dikkat çekti. Bozcaada ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirterek, çalıştay sonuçlarının bir kitapta toplanacağını söyledi.

ÇOMÜ Rektöründen Destek Açıklaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, üniversitenin Biyoçeşitlilik Araştırma Merkezi'nin Bozcaada’da kurulması için gerekli çalışmaları başlattıklarını açıkladı.

Belediye Başkanı’ndan Çevre Vurgusu

Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe de çevre koruma konusuna verdikleri önemi vurgulayarak, ÇOMÜ ile ilişkilerini güçlendirdiklerinin altını çizdi. Göztepe, adanın alt yapı ve çevre sorunlarıyla ilgili durum hakkında bilgi vererek, "Türkiye’nin en batı köşesindeyiz ama kışın burada Şırnak’ın çığ düşmüş köyleri gibi yaşıyoruz." dedi.

Farklı Oturumlarda Çalıştay İçerikleri

Dört oturumda yapılan çalıştayda "Geçmişten Günümüze Bozcaada", "Bozcaada’nın Karasal Biyoçeşitliliği", "Bozcaada’da Çevre Koruma" ve "Bozcaada’nın Denizel Biyoçeşitliliği" konuları 20 katılımcı tarafından sunuldu.

Çanakkale'nin Bozcaada'da ilçesinde, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) organizasyonunda...

Çanakkale'nin Bozcaada'da ilçesinde, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) organizasyonunda, Bozcaada Kaymakamlığı ve Bozcaada Belediyesinin desteği ile adanın biyoçeşitliliği ve çevre sorunlarına yönelik çalıştay düzenlendi.

Çanakkale'nin Bozcaada'da ilçesinde, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) organizasyonunda...

Çanakkale'nin Bozcaada'da ilçesinde, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) organizasyonunda, Bozcaada Kaymakamlığı ve Bozcaada Belediyesinin desteği ile adanın biyoçeşitliliği ve çevre sorunlarına yönelik çalıştay düzenlendi.

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