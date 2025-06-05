Bozdağ Film Platoları'nda Kurban Bayramı Etkinlikleri: Tarih ve Gelenek Buluşuyor

Bayramda Özel Etkinlikler Bozdağ Film Platoları'nda

Kurban Bayramı dolayısıyla Bozdağ Film Platoları, ziyaretçilerine özel etkinlikler sunacak. 'Diriliş Ertuğrul', 'Kuruluş Osman' ve 'Destan' gibi çok sayıda tarihi diziye ev sahipliği yapan bu eşsiz mekan, tarihi ve kültürel unsurları keşfetme fırsatlarını sunacak.

Önemli Konuklar ve Etkinlikler

Bayram boyunca, Kuruluş Osman dizisinin sevilen oyuncuları, ziyaretçilerle buluşacak. Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri düzenlenecek söyleşilerle hayranlarıyla bir araya gelecekler. Ayrıca, geleneksel Türk savaş sanatları, ok atma ve ata binme gibi aktiviteler, katılımcılara sunulacak.

Yemek ve Kültür Etkinlikleri

Bozdağ Film Platoları Yiyecek İçecek Direktörü şef Hüseyin Bölük, bayram için özel bir menü hazırladıklarını belirtti. Yaşayan Mutfak akımının etkin bir şekilde uygulandığı mekan, misafirlerine tarihi ve kültürel hikayelerle bezeli yemekler sunacak. Bayram boyunca sultan kahvaltısı ve özel tadım menüleri ile misafirler ağırdanacak. Örneğin, salataların at arabasıyla sunulması, eski İstanbul'un mutfak kültürünü canlandıracak.

Atların Destanı Gösterisiyle Unutulmaz Anlar

Atçılık, Türkiye'de yeniden popülerlik kazanırken, Atların Destanı Atlı Dans Topluluğu’nın gösterisi de bayram boyunca sergilenecek. Genel Sanat Yönetmeni Janbi Ceylan, atların gösterinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade ederek, insanların atlarla olan dostluklarını sahneleyeceklerini vurguladı. Etkinlik, 9 atın eşlik ettiği 40 kişilik bir kadroyla gerçekleştirilecek.

Çocuklar İçin Eğlenceli Aktiviteler

Bayramın dördüncü günü, çocuklara özel Minik Kaşifler programı kapsamında çeşitli oyunlar düzenlenecek. Çuval yarışı, halat çekme ve basket oyunlarıyla çocuklar keyifli vakit geçirecek.

Bozdağ Film Platoları’nın Ziyaretçilere Sağladığı Fırsatlar

Doğayla iç içe, Beykoz Riva'nın en güzel noktalarından birinde yer alan Bozdağ Film Platoları, zengin menüsü ve çeşitli etkinlikleriyle misafirlerini ağırlamaya bekliyor. Ziyaretçiler, köy yaşamını deneyimleyerek tarihi bir yolculuğa çıkma fırsatına sahip olacaklar. Tarihi mekanlar arasında interaktif etkinliklerle dolu bir ziyaret geçirecek olan konuklar, Türk zanaat ürünlerinin yapımını izleyebilecekler.

Bayram boyunca çiftlik atmosferinin tadını çıkarmak ve tarihi yaşamak için Bozdağ Film Platoları'na gelmenizi öneriyoruz!

Kurban Bayramı dolayısıyla Bozdağ Film Platoları'nda yemek, kültür ve tarih temalı özel bir etkinlik programı gerçekleştirilecek. "Diriliş Ertuğrul", "Kuruluş Osman" ve "Destan" gibi birçok tarihi diziye ev sahipliği yapan plato, söyleşiler, atlı gösteriler, çocuklar için oyunlar, performans ve deneyim etkinlikleriyle misafirlerini ağırlayacak.

Kurban Bayramı dolayısıyla Bozdağ Film Platoları'nda yemek, kültür ve tarih temalı özel bir etkinlik programı gerçekleştirilecek. "Diriliş Ertuğrul", "Kuruluş Osman" ve "Destan" gibi birçok tarihi diziye ev sahipliği yapan plato, söyleşiler, atlı gösteriler, çocuklar için oyunlar, performans ve deneyim etkinlikleriyle misafirlerini ağırlayacak.