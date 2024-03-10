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Bozdoğan-11 Operasyonu: IŞİD’e Karşı Büyük Darbe

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sakarya’da gerçekleştirilen ve IŞİD’e yönelik olan “Bozdoğan” operasyonunda 33 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yakalanan şüphelilerin, yaklaşmakta olan yerel seçimler öncesinde eylem planlaması ve arayışı içinde oldukları, ayrıca çatışma bölgelerine eleman sağladıkları belirlendi.

Yayın Tarihi: 10.03.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 10:21
Bozdoğan-11 Operasyonu: IŞİD’e Karşı Büyük Darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paylaşım platfoemu X'twn  yaptığı açıklamada, teröristlere göz açtırmayacaklarını ve terörle mücadelenin aralıksız süreceğini vurguladı.

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Sakarya'da terör örgütü IŞİD'e yönelik eş zamanlı "Bozdoğan-11 operasyonlarının düzenlendiğini" açıkladı.

Operasyonlarda 33 zanlının yakalandığını belirten Yerlikaya, şüphelilerin "yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı ve arayışı içerisinde oldukları, çatışma bölgelerine eleman temin ettikleri, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri"nin tespit edildiğini kaydetti.

Operasyonlar sonucu, 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, çok miktarda döviz, çeşitli yaşam malzemeleriyle çok sayıda yasaklı yayın ve dokümana el konulduğunu vurgulayan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren polislere teşekkür etti.

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