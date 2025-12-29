DOLAR
Bozdoğan'da Pazarcı Özcan Kuşçu, 100 Tavuğuyla Acısını Pazarda Hafifletiyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde pazarcı Özcan Kuşçu, kocasının vefatının ardından 100 tavuğa ve kendi yetiştirdiği çiçeklere bakarak acısını hafifletiyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:11
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan pazarcı Özcan Kuşçu, kocasının vefatının ardından içine kapanmak yerine pazara çıkarak zor günleri atlatmaya çalışıyor. Kuşçu, pazarcılığı sadece gelir kaynağı değil, aynı zamanda moral ve terapi kaynağı olarak görüyor.

Pazarcılık, stres atma ve sosyalleşme aracı oldu

Stres atmak ve ev ortamından uzaklaşmak amacıyla pazarlara çıkmaya başladığını söyleyen Kuşçu, zamanla bu ilginin arttığını belirtiyor. İnsanlarla sohbet etmenin, hal hatır sormanın ve iletişim kurmanın kendisini rahatlattığını dile getiriyor. Evde oturup içe kapanmak yerine dışarıda olmaya karar verdiğini vurgulayan Kuşçu, pazar günlerinin kendisi için büyük değer taşıdığını ifade ediyor.

Özcan Kuşçu, kendi imkânlarıyla baktığı 100 tavuğa sahip olduğunu ve hayvanları çok sevdiğini aktarıyor. Yumurtanın yanında kendi yetiştirdiği rengârenk çiçeklerle tezgâhını süsleyen Kuşçu, bu sayede hem tezgâhını renklendiriyor hem de ek gelir sağlıyor.

Renkli tezgâh ve hayata karışma

Tezgâhı yalnızca yumurtayla sınırlı bırakmayıp çiçeklerle de dikkat çeken Kuşçu, pazarın en renkli tezgâhlarından birine sahip olmayı başardı. Kendisinin ifadeleriyle: "Burada olmak bana iyi geliyor. Konu yumurta satmak değil, hayata karışmak. Eşimin ölümünden önce de pazara çıkıyordum ama eşim vefat ettikten sonra pazar daha da anlam kazandı. Evde oturup içime kapanmaktansa burada hava alıp zaman geçiriyorum. Günün nasıl geçtiğini bile anlamıyorum. O yüzden pazar günleri bana çok iyi geliyor. Yumurtanın yanında kendi yetiştirdiğim çiçekler var. Onlarla hem tezgahımı renklendiriyorum hem de gelir sağlıyorum".

Özcan Kuşçu'nun hikâyesi, pazarcılığın sadece ticari bir faaliyet olmayıp, insanlara sosyalleşme ve moral bulma imkânı da sunduğunu bir kez daha gösteriyor.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

