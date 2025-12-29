DOLAR
Kapadokya Havalimanı kapasitesi üç katına çıkıyor — Nevşehir yeni terminale hazırlanıyor

Nevşehir Kapadokya Havalimanı’nın 1. etap yeni terminali tamamlandı; alan 3 bin 500’den 10 bin 500 m²’ye çıkarılıyor, yatırım 755 milyon TL.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 12:27
Kapadokya Havalimanı kapasitesi üç katına çıkıyor — Nevşehir yeni terminale hazırlanıyor

Kapadokya Havalimanı kapasitesi üç katına çıkıyor

Nevşehir Kapadokya Havalimanı’nda 1. etap inşaatı tamamlanan yeni terminal binası kısa süre içinde hizmete açılacak. Yapılan yatırımlarla havalimanının yolcu kapasitesi ve hizmet kalitesi önemli ölçüde artırılacak.

İnceleme ve yetkililer

Nevşehir Valisi Ali Fidan, Nevşehir milletvekilleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca ve Gülşehir Kaymakamı Tolga Değirmenci ile birlikte, 1. etabı tamamlanan yeni terminal binasında incelemelerde bulunuldu. Vali Fidan, yapılan çalışmaları ve devam eden 2. etap projelerini Havalimanı Müdürü Serdar Yılmaz’dan dinledi.

Kapasite artışı ve terminal alanı

Mevcut 3.500 metrekare olan terminal alanı, yeni yatırımlarla birlikte 10.500 metrekareye çıkarılacak. Yeni terminal ile yolcu sirkülasyonu, hizmet alanları ve bekleme bölümleri daha modern ve konforlu hale getirilecek.

Apron genişlemesi ve operasyonel kapasite

Havalimanının operasyonel kapasitesini artırmak amacıyla apron alanında genişleme yapılacak. Mevcut 5 uçak park yeri ve 1 taksi yoluna ek olarak, 4 yeni uçak park yeri ve 1 yeni taksi yolu inşa edilecek. Böylece toplamda 9 uçak park yeri ve 2 taksi yolu ile daha yoğun uçuş trafiğine hizmet verilecek.

Yatırım bedeli ve beklenen etkiler

Toplam 755 milyon TL yatırım bedeliyle yürütülen projenin tamamlanmasıyla Kapadokya Havalimanı’nın hizmet kapasitesinin önemli ölçüde artması hedefleniyor. Yetkililer, yeni terminalin Nevşehir’in ulaşım altyapısını güçlendireceğini ve Kapadokya turizmine ile bölgesel kalkınmaya önemli katkı sağlayacağını belirtti. Yeni terminal hizmete girdiğinde iç ve dış hat yolcu trafiğinde artış beklenirken, Kapadokya’nın ulusal ve uluslararası turizmdeki konumunun güçlenmesi öngörülüyor.

