Yalova'da DEAŞ Operasyonu: 3 Polis Şehit, 8 Polis ve 1 Bekçi Yaralı — Ali Yerlikaya

Yalova'da DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde DEAŞ terör örgütüne ilişkin yürütülen çalışmalarda eş zamanlı operasyonların sürdüğünü bildirdi. Bakan Yerlikaya, 15 ilde yürütülen çalışmalarda 108 adrese operasyon düzenlendiğini belirtti.

Yalova'da İsmetpaşa Mahallesi Seher Sokak'taki eve düzenlenen müdahale sırasında çıkan çatışmada, Bakan Yerlikaya'nın aktardığına göre 3 polis memuru şehit8 polis ile 1 bekçi ise yaralanarak hastaneye kaldırılmıştır.

Operasyonun detayları ve tahliyeler

Operasyonda adreste kadın ve çocukların da bulunduğu, bu nedenle müdahalenin büyük bir titizlikle yürütüldüğü vurgulandı. Bakan Yerlikaya, adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuğun sağ olarak tahliye edildiğini, çıkan çatışmada 6 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini ve teröristlerin Türk vatandaşı olduğunu kaydetti.

Bakan Yerlikaya ayrıca şu ifadeleri kullandı: "3 polisimiz şehit, 8 polisimiz ve 1 bekçimiz yaralanmıştır".

Bakanın açıklamasının devamında yer alan sözler şöyle: "Bu topraklarda huzur ve güvenliğimizi hedef alanlar karşılığında daime cesareti ve fedakarlığıyla destan yazan güvenlik güçlerimizi bulmaktadır. Şehitlerimiz aziz milletimizin kahramanlarıdır. Şehit polislerimize Allah’tan rahmet kederli ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun. Tedavileri devam eden yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum."

Olayla ilgili soruşturma ve operasyonların devam ettiği bildirildi.

