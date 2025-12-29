İncirliova'da Deve Güreşleri İçin Girişimler Sürüyor

Başkan Kaya, Tarım Müdürlüğü'ne dilekçeyi iletti

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, şap hastalığı nedeniyle ertelenen deve güreşlerinin yeniden yapılabilmesi için girişimleri sürdürdüğünü açıkladı.

Kaya, beraberinde AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Korucu ve Çetin Bayatlı ile birlikte Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyarette İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Hamit Eray Yeşilçayır, İl Müdür Yardımcısı Cengiz Karabulak ve Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ahmet Gezman ile bir araya gelindi.

Kaya, "Deve güreşlerimizin yeniden yapılmaya başlanması için temaslarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımıza iletilmek üzere, Deve Güreşlerimizin yeniden yapılmasına ilişkin talebimizi içeren dilekçemizi yetkililere teslim ettik." dedi.

Başkan Kaya, devletin devecilik camiasının yanında yer alacağına inandığını belirterek, "İnşallah devletimizin de desteğiyle; kadim kültürümüzün önemli bir parçası, birlik ve beraberliğimizin simgesi olan Deve Güreşlerimizi yeniden yapmaya ve yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

