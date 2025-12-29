Didim’de Mezarlıklar Aydın Büyükşehir’e Devredildi — Başkan Gençay: “Düzenli ve Eksiksiz Teslim Ettik”

Gençay: Süreç şeffaf yürütüldü, acılar üzerinden siyaset yapılmasına izin verilmeyecek

Yasa ve meclis kararı gereği mezarlıkların Aydın Büyükşehir Belediyesine devredilmesinin ardından Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Didim Asri Mezarlığı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasına Başkan Gençay’ın yanı sıra belediye birim amirleri ve mahalle muhtarları katıldı. Gençay, defin hizmetlerine ilişkin hassasiyetlerini vurgulayarak, "Bu tarihten sonra da defin hizmetleri konusunda üzerimize düşen bir görev olduğunda yapmaya devam edeceğiz. Halkımızı bu konuda asla yalnız bırakmayacağız." dedi.

Gençay, konuşmasında süreç boyunca ekiplerin gösterdiği dayanışma ve özveriye teşekkür ederek, "Bugüne kadar en acılı günlerinde Didim halkının yanında olan, bu süreci bir iş olarak değil, bir dayanışma olarak gören tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün bu süreci şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşmak için bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

"Acılar üzerinden siyasi malzeme üretilmesine izin vermeyeceğiz"

Mezarlıkların devri sürecinin açık ve düzenli yürütüldüğünü belirten Gençay, halkın duygularının istismar edilmesine karşı olduklarını vurguladı: "İnsanların acıları üzerinden siyasi malzeme yapmaya çalışan anlayışlara karşı bu süreci basınımızla birlikte şeffaf şekilde yürütüyoruz. Devir işlemlerinin nasıl yapıldığını herkesin görmesini istedik."

Başkan Gençay, muhtarların sürece davet edildiğini ve yerel yönetimde ortak akla önem verdiklerini ifade ederek, "Muhtarlarımızla birlikte bu sürecin her aşamasında beraber çalıştık. Acılar üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmuyoruz. Didim’i muhtarlarımızla birlikte yönetmeye devam edeceğiz" dedi.

Didim Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise mezarlıkların devrinin titizlikle yürütüldüğü, mezarlık alanlarının temizlendiği, parsel ve ada bazında numaralandırıldığı, tüm kayıtların dosyalanıp dijital ortama aktarıldığı ve eksiksiz şekilde teslim edildiği belirtildi.

Basın açıklamasının ardından Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

