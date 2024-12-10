Bozdoğan Pidesi, Coğrafi İşaret Belgesi Aldı!

Bozdoğan Pidesi Coğrafi İşaret Tesciliyle Tanındı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesine özel olan Bozdoğan pidesi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesi ile tescillendi. Bu gelişme, bölgeye özgü lezzetlerin korunması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tescil Sürecindeki Gelişmeler

Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, yaptığı açıklamada, Bozdoğan pidesinin coğrafi işaret alabilmesi için yürütülen sürecin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Arslan, bu sürecin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederken, bölgenin yerel değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bozdoğan Pidesinin Eşsiz Lezzeti

Bozdoğan'da, üzerine manda kaymağı konularak yapılan pide, kendine özgü tadı ve yumuşak hamuruyla ön plana çıkıyor. Hem bölge halkı hem de ziyaretçiler tarafından sıklıkla tercih edilen bu lezzet, şimdi resmi olarak da koruma altında olacak.