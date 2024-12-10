DOLAR
34,84 -0,05%
EURO
36,73 0,1%
ALTIN
2.996,53 -0,7%
BITCOIN
3.380.229,17 -0,48%

Bozdoğan Pidesi, Coğrafi İşaret Belgesi Aldı!

Aydın'ın Bozdoğan ilçesine özgü Bozdoğan pidesi, coğrafi işaret tescili aldı. Bu lezzet artık resmi olarak korunuyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 15:24
Bozdoğan Pidesi, Coğrafi İşaret Belgesi Aldı!

Bozdoğan Pidesi Coğrafi İşaret Tesciliyle Tanındı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesine özel olan Bozdoğan pidesi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesi ile tescillendi. Bu gelişme, bölgeye özgü lezzetlerin korunması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tescil Sürecindeki Gelişmeler

Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, yaptığı açıklamada, Bozdoğan pidesinin coğrafi işaret alabilmesi için yürütülen sürecin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Arslan, bu sürecin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederken, bölgenin yerel değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bozdoğan Pidesinin Eşsiz Lezzeti

Bozdoğan'da, üzerine manda kaymağı konularak yapılan pide, kendine özgü tadı ve yumuşak hamuruyla ön plana çıkıyor. Hem bölge halkı hem de ziyaretçiler tarafından sıklıkla tercih edilen bu lezzet, şimdi resmi olarak da koruma altında olacak.

İLGİLİ HABERLER

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Enerji ve Yenilik Dolu Bir Gün

150.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı ile Yeni Kampanya Duyuruldu

Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!

17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail, Suriye'nin El-Beyda ve Lazkiye Limanlarındaki Gemileri Hedef Aldı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Görüştü: Suriye Gelişmeleri Ele Alındı
3
BM: İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki İşgali Uluslararası Hukuka Aykırı
4
Çorum'da Ehliyetsiz Sürücüye 62 Bin Lira Ceza
5
Almanya Başbakanı Scholz, Köln'deki Ford Fabrikasını Ziyaret Etti
6
Yeniden Refah Partisi'nden İnsan Hakları Günü Açıklaması: Zulümler Devam Ediyor
7
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü Mesajı

Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!

"Aşk-ı Memnu'nun Yıldızları, Selçuk Bey Yes Man'de buluşuyor!

Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Yapılması Gereken 5 Madde!

Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda

150.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı ile Yeni Kampanya Duyuruldu

17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Enerji ve Yenilik Dolu Bir Gün

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Türkiye'yi Etkileyecek!

Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!

Ehliyet Alma Yaşı 16'ya Düşürüldü! Resmi Gazete'deki Değişiklikler

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı