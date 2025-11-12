Bozkurt'ta Anne ve Oğulun Cesetlerinin Bulunduğu Arama Çalışmaları Sonlandırıldı

Köseali'de dere yatağında bulunan cenazeler; annenin telefonu halen kayıp

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları'ndaki evlerinden 2 Kasım günü ayrıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedenlerine Köseali köyü yakınlarındaki dere yatağında ulaşıldı.

Arama çalışmaları sırasında ekipler, Huriye Helvacı'ya ait çanta ile kayıp ayakkabıya ulaştı. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen annenin telefonu bulunamadı.

Bölgede etkili olan sis ve sağanak yağış nedeniyle hava şartlarının ağırlaşması üzerine arama çalışmaları sonlandırıldı. Çalışmalarda görev yapan komando birlikleri, AFAD, JAK ve UMKE ekipleri, aramaların tamamlanmasının ardından bölgeden ayrıldı.

