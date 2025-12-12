DOLAR
Bozüyük'te Kaymakam Öztürk'ün Katıldığı Kitap Okuma Etkinliği

Cumhuriyet İlkokulu'nun 'Aile Yılı ve Dilimizin Zenginlikleri' projesi kapsamında düzenlenen kitap okuma etkinliğine Kaymakam Adem Öztürk destek verdi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 10:45
Etkinlik Detayları

Aile Yılı ve Dilimizin Zenginlikleri projesi kapsamında Cumhuriyet İlkokulu tarafından düzenlenen Kitap Okuma Etkinliği, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kaymakam Adem Öztürk'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaymakam Öztürk, etkinlikte öğrenciler ve velilerle bir araya gelerek okuma kültürünün önemine dikkat çekti. Okul yönetimi ve öğretmenlerin hazırladığı etkinliği takdirle karşılayan Öztürk, ailelerin çocukların eğitim süreçlerindeki rolüne vurgu yaptı ve okuma alışkanlığının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Etkinlik kapsamında aileler ve öğrenciler birlikte kitap okudu; proje doğrultusunda dil bilinci ve kültürel farkındalık üzerine çeşitli çalışmalar yapıldı.

Kaymakam Adem Öztürk, "Eğitimde farkındalık oluşturan bu anlamlı etkinlikte emeği geçen tüm öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, okuma kültürünün güçlendiği bir Bozüyük için çalışmalarımızı sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum" dedi.

