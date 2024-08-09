Brezilya'da Uçak Kazası: 62 Kişi Hayatını Kaybetti

Brezilya'daki Uçak Kazası Üzüntü Yarattı

Brezilya'nın Sao Paulo kenti yakınlarında trajik bir uçak kazası gerçekleşti. Voepass Hava Yolları'na ait ATR-72 tipi uçak, 58 yolcu ve 4 kişilik mürettebatıyla Vinhedo ilçesinde yerleşim alanına düştü.

Kaza Detayları

Uçak, Cascavel kentinden Guarolhus'a seyahat ederken, bilinmeyen bir nedenden ötürü pilot kontrolünü kaybetti ve yerleşim alanına çakıldı. Brezilya medyasında yer alan haberlere göre, kazadan sağ çıkabilen kimse bulunmadı.

Sosyal Medyadaki Görüntüler

Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, uçağın kendi ekseninde dönerken dik bir şekilde yere çakıldığı görülüyor. Uçak düştüğünde büyük bir yangın çıkmış olup, itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti.

Yetkililerden Açıklama

Voepass Hava Yolları, uçakta toplamda 62 kişinin bulunduğunu doğruladı. Olayın ardından Brezilya Hava Kuvvetleri, düşen uçağın bulunduğu bölgeye destek ekibi yönlendirdi. Bu trajik olayın sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi de paylaşıldı.

Bu kaza, bölgedeki topluluk için derin bir acı kaynağı olurken, detaylar geldikçe güncellemeler yapılmaya devam ediliyor.