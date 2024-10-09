DOLAR
34,17 0,04%
EURO
37,58 0,18%
ALTIN
2.886,52 -0,07%
BITCOIN
2.121.787,64 0,39%

Brezilya'da X Platformu Yeniden Erişime Açıldı

Brezilya Yüksek Mahkemesi, X platformuna yeniden erişim izni verdi. Kullanıcılar, kısıtlamaların ardından tekrar giriş yapabilecek.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 00:46
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 00:46
Brezilya'da X Platformu Yeniden Erişime Açıldı

Brezilya'da X Platformuna Yeniden Erişim İzni

Brezilya Yüksek Mahkemesi, gerekli talepleri yerine getiren sosyal medya platformu X'in yeniden erişime açıldığını duyurdu. Mahkemenin resmi internet sayfasında yapılan açıklamada, ABD'li iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu X'in, bazı hesapların kapatılması, ödenmesi gereken para cezalarının karşılanması ve ülkede yasal bir temsilci atanması gibi zorunlulukları yerine getirdiği belirtildi.

Brezilyalı Kullanıcılar Yeniden X'i Kullanabilecek

Buna göre, Brezilya'daki kullanıcılar, 31 Ağustos'ta erişime kapatılan X platformunu tekrar kullanma imkânına sahip olacaklar. X'e getirilen erişim engeli, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkındaki "darbe girişimi" soruşturmasında mahkemenin talep ettiği veri sağlama ve hesapların kapatılma isteğinin reddedilmesi sonrasında başlamıştı.

Mahkeme Kararı ve Elon Musk'ın Tepkisi

Brezilya Yüksek Mahkemesi, X'ten yasal bir temsilci atanması için 24 saat süre vermişti. Bu sürede temsilci atanmadığı için 31 Ağustos'ta erişim engeli ilan edilmişti. Elon Musk, X üzerinden yaptığı açıklamada, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temeli. Brezilya'daki yargıç, bunu siyasi nedenlerden ötürü yok ediyor." diyerek duruma tepki gösterdi.

İLGİLİ HABERLER

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze Hükümeti İsrail'in Hastane Boşaltma Tehdidini Reddetti
2
AFAD Başkanı Okay Memiş'ten Deprem Yönetmeliği Açıklaması
3
Fransa, Netanyahu'nun Lübnan Tehditlerini 'Provokasyon' Olarak Değerlendirdi
4
Güney Sudan'daki 500 Aileye Gıda Yardımı
5
İsrail Ordusu, Hizbullah Liderinin Ölüm İddialarını Yalanladı
6
Kırıkkale'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
7
Biden ve Netanyahu Arasındaki Gergin Görüşmeler Kitapta Yer Aldı

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek