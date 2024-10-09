Brezilya'da X Platformu Yeniden Erişime Açıldı

Brezilya'da X Platformuna Yeniden Erişim İzni

Brezilya Yüksek Mahkemesi, gerekli talepleri yerine getiren sosyal medya platformu X'in yeniden erişime açıldığını duyurdu. Mahkemenin resmi internet sayfasında yapılan açıklamada, ABD'li iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu X'in, bazı hesapların kapatılması, ödenmesi gereken para cezalarının karşılanması ve ülkede yasal bir temsilci atanması gibi zorunlulukları yerine getirdiği belirtildi.

Brezilyalı Kullanıcılar Yeniden X'i Kullanabilecek

Buna göre, Brezilya'daki kullanıcılar, 31 Ağustos'ta erişime kapatılan X platformunu tekrar kullanma imkânına sahip olacaklar. X'e getirilen erişim engeli, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkındaki "darbe girişimi" soruşturmasında mahkemenin talep ettiği veri sağlama ve hesapların kapatılma isteğinin reddedilmesi sonrasında başlamıştı.

Mahkeme Kararı ve Elon Musk'ın Tepkisi

Brezilya Yüksek Mahkemesi, X'ten yasal bir temsilci atanması için 24 saat süre vermişti. Bu sürede temsilci atanmadığı için 31 Ağustos'ta erişim engeli ilan edilmişti. Elon Musk, X üzerinden yaptığı açıklamada, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temeli. Brezilya'daki yargıç, bunu siyasi nedenlerden ötürü yok ediyor." diyerek duruma tepki gösterdi.