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Brezilya, Lübnan'dan 217 Vatandaşını Tahliye Etti

Brezilya, İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'dan 217 vatandaşını başarılı bir şekilde tahliye etti.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 03:39
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 03:39
Brezilya, Lübnan'dan 217 Vatandaşını Tahliye Etti

Brezilya'nın Lübnan'daki Vatandaşlarının Tahliyesi

Brezilya, devam eden İsrail saldırıları sebebiyle Lübnan'da bulunan 217 vatandaşını güvenli bir şekilde tahliye etti. Ulusal medyada yer alan habere göre, tahliye işlemi Brezilya Hava Kuvvetleri'ne (FAB) ait bir uçakla gerçekleştirildi ve vatandaşlar Sao Paulo'ya getirildi.

Devlet Başkanı Lula'nın Talimatları

Lübnan'da 21 bin kadar Brezilyalının bulunduğu ve bu kişilerin ülkelerine dönmek için tahliye uçaklarının gelmesini beklediği bildirildi. Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın direktifleri doğrultusunda, ayrıca 3 bin Brezilyalının daha bu süreçte tahliye edildiği kaydedildi.

Gelecek Planları

FAB'dan yapılan açıklamada, Lübnan'da yaşayan Brezilyalıların kademeli olarak ülkeye getirilmesine yönelik planların sürdüğü açıklandı. Bu süreçle birlikte, Brezilya hükümeti, vatandaşlarının güvenliğini öncelikli olarak sağlamayı hedefliyor.

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