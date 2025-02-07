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Brezilya'nın Kuzeydoğusunda Şiddetli Yağışlar Sel ve Toprak Kaymalarına Neden Oldu: 7 Ölü

Brezilya'nın kuzeydoğusunda meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 05:26
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 05:26
Brezilya'nın Kuzeydoğusunda Şiddetli Yağışlar Sel ve Toprak Kaymalarına Neden Oldu: 7 Ölü

Brezilya'da Şiddetli Yağışlar Felaket Getirdi

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Pernambuco eyaletinde, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi. Sivil Savunma yetkilileri, Recife kentinde yaşanan felaketle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği belirtilirken, ilk belirlemelere göre< strong> 7 vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi. Belediye Başkanı Joao Campos, CNN Brazil'e yaptığı açıklamada, kentin farklı bölgelerindeki okullarda eğitime ara verildiğini ve 90 ailenin riskli bölgelerden tahliye edildiğini duyurdu.

Alarm Durumu ve Meteorolojik Uyarılar

Şubat ayının en şiddetli yağışlarıyla karşılaştıklarını ifade eden Campos, bu nedenle alarm durumuna geçtiklerini aktardı. Ulusal Meteoroloji Enstitüsü (Inmet) ile Pernambuco Su ve İklim Ajansı (Apac), yağışların yakın bir süre daha şiddetli bir şekilde devam edeceğini vurgulayarak, halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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